Ramazan ayına kısa bir süre kala pide fiyatları netleşmeye başladı. İllere göre pide fiyatları farklılık gösteriyor. Kayseri’de satılacak Ramazan pidesi fiyatları Kayseri Ticaret Odası tarafından onaylandı. Peki, Kayseri’de Ramazan pide fiyatı ne kadar oldu?

Ramazan ayına sayılı günler kala, pide fiyatları da netleşmeye başladı. 19 Şubat’ta başlayacak Ramazan öncesinde ilk fiyat açıklaması yapan illerden biri Kayseri oldu.

Kayseri Ticaret Odasında (KTO) gerçekleştirilen Ocak Ayı Meclis Toplantısında, kent genelinde satılacak Ramazan pidesi fiyatları onaylandı. Alınan karara göre Kayseri’de susamlı ve yumurtalı Ramazan pidesi 45 TL’den satışa sunulacak.

Kayseri’de Ramazan pide fiyatı ne kadar oldu? KTO duyurdu

KTO’da Ocak Ayı Meclis toplantısında Fırıncılar Odası tarafından belirlenen Ramazan pide fiyatları onaylandı. Onaylanan karara göre pide fiyatları şu şekilde oldu:

Sade pide 14 TL, çifte sade pide 28 TL, susamlı 35 TL ve susamlı yumurtalı 45 TL.

Haberle İlgili Daha Fazlası