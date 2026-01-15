Ankara Sanayi Odası tarafından hazırlanan teknoloji raporunda Türkiye'nin teknoloji üretim üssünün Ankara olduğu belirtildi. Rapora göre Ankara, araştırma ve yenilikçilik kapasitesinde ilk sırada ve teknoloji üretiminde liderliğini güçlendiriyor. Aynı zamanda Ankara ve İstanbul 2025'te diğer tüm illerden daha net biçimde ayrışıyor.

Türkiye'de ilk kez Ankara Sanayi Odası (ASO) tarafından hazırlanan İllerin Teknolojik Gelişmişlik Endeksi ASO-İLTEK'in 2025 yılı sonuçları açıklandı. 3 yıllık bir endeksin ortaya konulduğu raporda, Türkiye'nin teknoloji üretim üssü olarak Ankara işaret edildi.

Rapordaki analize göre, Ankara ve İstanbul teknoloji üretimi ve ticarileşmede diğer illerden ayrıştı. Hazırladıkları rapora göre Türkiye'nin teknoloji haritasında Ankara’nın ülkenin teknoloji üretim üssü olarak öne çıktığını belirten ASO Başkanı Seyit Ardıç, bu yıl ilk kez 2022 yılı verilerini de analiz ederek 3 yıllık bir endeks ortaya koyduklarını belirtti.

İSTANBUL VE ANKARA ÖNDE

Ardıç, bu raporla Türkiye'nin teknoloji yolculuğunun izlenmesinin, kapasitelerinin ölçülmesinin ve ülkenin yüksek katma değerli üretime geçişini hızlandırmanın amaçlandığını söyledi. Ardıç, Ankara ve İstanbul'un 2025'te diğer tüm illerden daha net biçimde ayrıştığını, başkentin teknoloji üretiminde, İstanbul'un ise ticarileşmede liderliklerini pekiştirdiklerini dile getirdi.

SANİYEDE ÖNE ÇIKAN 5 İL

Kocaeli, Eskişehir, Bursa, İzmir ve Kayseri'nin güçlü sanayi altyapısına sahip olduklarını belirten Ardıç, bu illerin teknoloji eşiklerinde zorlandıklarını söyledi. Ardıç, Eskişehir ve Kocaeli'nin geçen yıl üst ligde yer aldığını, bu yıl bir alt kategoriye düştüklerini dile getirdi.

“TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ ÜRETİM ÜSSÜ ANKARA”

En alt teknoloji kategorisindeki il sayısının 16'dan 18'e çıktığını belirten Ardıç, şöyle konuştu:

İller arasındaki farkın ana nedenini, fiber altyapı, geniş bant ve dijital erişim kalitesi oluşturuyor. Üretimi güçlü ama dijital altyapısı zayıf iller, teknolojik gelişmişlikte maalesef geri düşüyor. ASO-İLTEK 2025 sonuçları, Türkiye'nin teknoloji üretim üssünün Ankara olduğunu çok açık biçimde göstermektedir. Ankara, araştırma ve yenilikçilik kapasitesinde ilk sıradadır, teknoloji üretiminde liderliğini güçlendirmektedir. Ankara'yı birinci sıraya taşıyan unsur, yalnızca üretim hacmi ya da mevcut sanayi ölçeği değildir.

YÜZDE 13 SEVİYEDE

“Bu tablo, Ankara'nın yüksek teknolojiyi üreten, mühendislik ve tasarım geliştiren, küresel rekabet gücü inşa eden stratejik bir merkez olduğunu ortaya koymaktadır” diyen Ardıç, Ankara'nın toplam ihracatı içinde yüksek teknoloji payının yüzde 13 seviyede olduğunu açıkladı.

“EN KRİTİK KALDIRAÇLARDAN BİRİ”

Ardıç, şunları söyledi:

Ankara'nın teknoloji liderliği doğru adımlarla desteklendiğinde, Türkiye'nin geleceğini belirleyecek en kritik kaldıraçlardan biri olacaktır. Ankara araştırmanın, savunma sanayisinin ve derin teknolojinin, İstanbul ise dijital altyapının, finansın ve küresel bağlantıların merkezidir. ASO-İLTEK sonuçları, umut veren örnekler sunuyor. Kayseri bunlardan biridir. Kayseri'nin patent, tasarım ve teknoloji tescillerindeki performansı, Anadolu'dan güçlü bir teknoloji mesajı vermektedir. Doğru ekosistem kurduğunda Anadolu'nun yüksek teknoloji ligine çıkabileceğini göstermektedir.

