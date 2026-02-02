Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya geliyor. Ligde geride kalan 19 haftada 12 galibiyet ve 7 beraberlik alarak namağlup ünvanını koruyan sarı lacivertlilerin, lider Galatasaray'ın kazandığı haftada puan kaybına tahammülü yok. Müsabaka öncesi her iki takımın 11'leri belli oldu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile mücadele edecek.

İLK 11'LER

Kocaelispor: Gökhan, Ahmet, Balogh, Dijksteel, Haidara, Keita, Show, Linetty, Can, Petkovic, Rivas.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, Alvarez, Guendouzi, Asensio, Musaba, Talisca, En-Nesyri.

ALVAREZ GERİ DÖNDÜ

Sarı lacivertlilerde sakatlığı nedeniyle takımdan bir süredir uzak kalan Alvarez, Kocaelispor maçının 11'inde yer aldı.

ALPER AKARSU YÖNETECEK

Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Alper Akarsu yönetecek.

Ligde yoluna namağlup devam eden sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde de adını üst tura yazdırmayı başardı.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun öğrencileri, ligde son olarak sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Kocaelispor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlıklarını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara başlamayan Archie Brown ile Levent Mercan, zorlu deplasmanda yer almayacak.

Bu isimlerin yanı sıra takımdan ayrılması gündemde olan ve UEFA Avrupa Ligi'nde FCSB karşısında ağrıları nedeniyle kadroya alınmayan Jhon Duran'ın da karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

3 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Edson Alvarez ve Anthony Musaba, kart görmeleri durumunda Gençlerbirliği maçında oynayamayacak.

Bu isimlerin yanı sıra Kocaeli deplasmanında sakatlığı nedeniyle görev yapamayacak Archie Brown da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

KOCAELİSPOR'UN DURUMU

Süper Lig'de oynadığı 19 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Kocaelispor'un 24 puanı bulunuyor.

Puanlarının 18'ini iç sahada kazanan Kocaeli temsilcisi, taraftarının desteğiyle Fenerbahçe karşısında da puan almaya çalışacak.

Körfez temsilcisinde sakatlıkları bulunan kaleci Jovanovic ile stoper Smolcic'in durumu son antrenmanda belli olacak.

Sarı kart cezalısı Tayfur Bingöl, karşılaşmada forma giyemeyecek.

