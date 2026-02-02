Şarkıcı Fatih Ürek’in ölümünün ardından sosyal medyada dolaşıma giren 'yasaklı madde kullanımı' iddiaları üzerine, tedavi gördüğü hastaneden kamuoyunu bilgilendiren resmi bir açıklama geldi.

15 Ekim 2025'te geçirdiği kalp krizinin ardından uzun süre hastanede tedavi gören şarkıcı Fatih Ürek, 30 Ocak'ta hayatını kaybetti. Ürek’in dün düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanmasının ardından, ölüm nedenine ilişkin sosyal medyada ortaya atılan iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Ürek’in hastalığının “yasaklı madde kullanımı” ile bağlantılı olduğu yönündeki paylaşımlar üzerine, sanatçının uzun süre tedavi gördüğü hastane yazılı bir açıklama yayımladı.

İDDİALAR YALANLANDI

Hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve tüm tıbbi kayıtlar incelendiğinde bu yönde herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

Açıklamada, Fatih Ürek’in 15 Ekim 2025 tarihinde 112 Acil ekipleri tarafından entübe halde hastaneye getirildiği ve kabul edildiği andan itibaren tüm acil ve ileri yaşam destek uygulamalarının eksiksiz şekilde yapıldığı ifade edildi.

Tedavi sürecinin başından sonuna kadar hastanın bilincinin kapalı olduğu vurgulanan açıklamada, gerek evde yapılan ilk müdahalede gerekse nakil ve hastane yatışı süresince herhangi bir madde kullanımına dair klinik bulgu ya da tıbbi veriye rastlanmadığına dikkat çekildi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Açıklamanın tamamında şu ifadeler yer aldı:

"15 Ekim 2025 günü sanatçı Fatih Ürek, 112 Acil Ambulans ekipleri tarafından entübe halde getirilmiştir. Hastanemize kabulünün ardından gerekli tüm acil ve ileri yaşam destek müdahaleleri, ilgili uzman hekimlerimiz tarafından eksiksiz şekilde uygulanmıştır.

Hastanın evindeki ilk müdahale sürecinde, nakil aşamasında ve hastanemizdeki yatış süresi boyunca, entübe halde olan ve bilincinin olmadığı bu süreçte; yapılan klinik değerlendirmeler ve tedavilerinde; son günlerde bazı sosyal medya paylaşımlarında iddia edildiği şekilde herhangi bir madde kullanımına ilişkin bulgu veya bilgi söz konusu olmamıştır.

Kamuoyunda yer alan asılsız ve spekülatif paylaşımlar, tıbbi gerçeklerle örtüşmemektedir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu açıklamanın yapılması gereği doğmuştur."

