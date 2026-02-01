Fatih Ürek'in cenaze töreninde ablası fenalık geçirip bayılırken görüntülere şarkıcı Hatice'den tepki geldi. Hatice sosyal medyada bir videonun altına "Bu timsah gözyaşlarını görünce gerçekten çıldırıyorum. Özellikle ablasının onu nasıl hortumladığını, kaç tane evinin üstüne konduğunu… " şeklinde konuştu.

İstanbul’da evinde geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, bugün toprağa verildi. 59 yaşındaki şarkıcının cenazesine, şarkıcı Selami Şahin, Ahmet Selçuk İlhan, Murat Boz, Demet Akalın, ablası Selvi Ürek ve diğer aile fertlerinin yanı sıra sanat camiasından çok sayıda isim katıldı.

Cenaze namazı sırasında Ürek’in ablası Selvi Ürek fenalaşarak baygınlık geçirdi, yakınları tarafından müdahale edildi.

"GÖRDÜKÇE ÇILDIRIYORUM"

Ancak cenaze sırasında kaydedilen duygusal anlar bazı tepkilere de yol açtı. Şarkıcı Hatice, sosyal medyadan paylaşılan videoların altına yorum yaparak tepkisini dile getirdi:

“Canım Fatih, ara ara konuşurduk, çokça programına konuk oldum. Bu timsah gözyaşlarını görünce gerçekten çıldırıyorum. Özellikle ablasının onu nasıl hortumladığını, kaç tane evinin üstüne konduğunu… Hayatta kimseye güvenme demişti bana. Daha dün gibi sanki ve hep derdi ‘Ben kimsenin cenazesine gitmiyorum, kimse de benimkine gelmesin. Bu camiadan nefret ediyorum.’ Nurlar içinde uyu canım arkadaşım, senin için yapabileceğim tek şey yürekten dualar etmektir.”

Cenazeye katılan sanatçılar da duygularını dile getirdi. Selami Şahin, “Çok iyi bir insandı, mekanı cennet olsun. Ailesine sabırlar diliyorum” derken, Ahmet Selçuk İlhan “3 ay boyunca tedavi sürecini bekledik. Genç yaşta kaybettik, Allah sevenlerine sabır versin” dedi.

Murat Boz ise, “Üzgünüz, son görevimizi yapmaya geldik. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ablası Selvi Ürek ise, “Biz aile olarak hep yaşayacağız onun için. Gelen herkese çok teşekkür ederim. Vasiyetini yerine getireceğiz” dedi.

