Galatasaray’ın Liverpool ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanan Noa Lang’in sağlık durumu netleşmeye başladı. Parmağındaki ciddi yaralanma sonrası oyuncunun tedavi süreci ve sahalara dönüş tarihi merak ediliyor. Peki, Noa Lang'ın parmağına ne oldu, son sakatlık durumu nasıl?

Noa Lang’in sakatlık durumu, Liverpool-Galatasaray karşılaşmasının ardından futbol gündeminin öne çıkan başlıklarından biri oldu. Maç sırasında yaşadığı talihsiz kaza sonrası hastaneye kaldırılan yıldız oyuncunun parmağındaki hasarın boyutu ve tedavi süreci yakından takip ediliyor.

NOA LANG'IN PARMAĞINA NE OLDU?

Galatasaray’ın Liverpool deplasmanında oynadığı Şampiyonlar Ligi rövanşında Noa Lang talihsiz bir sakatlık yaşadı. Mücadelenin ikinci yarısında oyuna dahil olan Hollandalı futbolcu, 76. dakikada reklam panosuna çarparak elini sıkıştırdı ve ciddi şekilde yaralandı.

Yaşanan çarpmanın ardından sağlık ekipleri sahaya girerken, Lang yaklaşık birkaç dakikalık müdahalenin ardından sedyeyle oyundan alındı. İlk değerlendirmelerde oyuncunun sağ baş parmağında ciddi bir kesik oluştuğu belirtildi. Maç sonrası yapılan açıklamada ise Lang’in detaylı tetkikler için hastaneye götürüldüğü ifade edildi. TRT Spor'un haberine göre ise elinde derin bir kesik oluşan Lang'ın parmağı koptu.

NOA LANG SAKATLIK DURUMU

Galatasaray kulübünden yapılan resmi açıklamada, Noa Lang’in sağ baş parmağında ciddi bir kesik olduğu ve oyuncunun Liverpool’da ameliyata alınmasının planlandığı duyuruldu. Sağlık ekibinin kontrolünde gerçekleştirilecek operasyon sonrası oyuncunun durumu netlik kazanacak.

Teknik direktör Okan Buruk da yaptığı açıklamada oyuncunun durumunun ciddi olduğunu ancak kesin teşhisin hastanede yapılacak incelemelerin ardından netleşeceğini belirtti.

NOA LANG NE ZAMAN DÖNECEK?

Oyuncunun sahalara dönüş süresi henüz belli değil. Tedavi ve iyileşme sürecine göre dönüş tarihi netleşecek.

