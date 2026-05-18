CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır'a ait 2 dokunulmazlık dosyası, TBMM’ye sunuldu.

Özgür Özel ve Keskin Bayındır’ın dokunulmazlık dosyaları TBMM’de

Özgür Özel ve Keskin Bayındır hakkındaki, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

OCAK AYINDA 14 DOSYA SUNULMUŞTU

Ocak ayında da TBMM Başkanlığına, aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu 10 milletvekiline ait 14 dokunulmazlık dosyası sunulmuştu. Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri arasında şu isimler yer almıştı:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak, DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık.

