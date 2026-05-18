2025 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, Türkiye’de en çok kullanılan soy isimler belli oldu. 2025 içerisindeki nüfusa dahil olan kişilerin soy isimleri arasında en çok kullanılan 30 tanesi şöyle sıralandı: Yılmaz, Kaya, Demir, Çelik, Yıldız, Şahin, Yıldırım, Öztürk, Aydın, Özdemir, Arslan, Doğan, Kılıç, Aslan, Çetin, Kara, Kurt, Koç, Polat, Şimşek, Korkmaz, Özkan, Yavuz, Çakır, Özcan, Erdoğan, Can, Acar, Güneş ve Aktaş.

Erzurum’dan en çok kullanılan 3 soy isim! Türkiye geneline göre sadece 1i farklı

ERZURUM'DA 3 SOY İSİM ÖNDE

İstatistiklerine göre Erzurum'da en çok kullanılan 3 soy isim ise Yılmaz, Kaya ve Polat oldu. Erzurum'da ise Türkiye geneline göre ilk üçte sadece bir soyadı farklı oldu. 10 bin 589 ile Yılmaz, 10 bin 367 ile Kaya ve 9 bin 429 ile Polat soy isimleri ilk üçte yerlerini aldı.

2025 rakamlarına göre Erzurum'da en çok kullanılan ilk 30 soy isim ise şöyle sıralandı;

Yılmaz, Kaya, Polat, Çelik, Yıldırım, Demir, Aydın, Yıldız, Özdemir, Kılıç, Arslan, Şahin, Öztürk, Doğan, Kara, Aktaş, Bingöl, Korkmaz, Şimşek, Yavuz, Kurt, Aslan, Koçak, Turan, Karataş, Coşkun, Güler, Aras, Güneş ve Koç.

EN YAYGIN KADIN VE ERKEK İSMİ

2025'te Türkiye'de kullanılan en yaygın kadın ve erkek isimleri olarak "Mehmet" ve "Fatma” yerini korumuştu. Son 8 yılda bu isimleri taşıyanların sayısında yaklaşık 175 bin kişilik düşüş yaşanırken, en yaygın soyadı olan "Yılmaz"ı kullananların sayısı ise artış göstermişti.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden derlenen bilgilere göre, 2025 yılında "Yılmaz" soyadını taşıyanların sayısı 1 milyon 177 bin 896 olarak kayıtlara geçmişti. Soyadı "Kaya" olanların sayısı 899 bin 722, "Demir" soyadlıların sayısı ise 876 bin 934 kişi olarak tespit edilmişti.

