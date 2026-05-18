ABD Başkanı Donald Trump’ın, planladığı tartışmalı balo salonu inşaatının ardından Beyaz Saray'ın Güney Çimliği'ne helikopter pisti yaptırmayı değerlendirdiği öne sürüldü.

Trump'ın Beyaz Saray'ın Doğu Kanadı'nı yıkıp yerine yeni ve gösterişli bir balo salonu inşa etme planı tartışmalara konu olmaya devam ederken, ABD Başkanının yeni bir pist inşaatına başlamayı değerlendirdiği iddia edildi.

ABDde yer yerinden oynayacak! Trumpın Beyaz Saraydaki yeni planı belli oldu

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin konuya aşina kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump yeni Marine One helikopterlerinin Güney Çimliği'ne zarar vermesini önlemek amacıyla Beyaz Saray'a helikopter pisti inşa ettirmeyi planlıyor.

Yetkililer, yeni helikopterlerin egzoz gazlarının özellikle sıcak ve kuru koşullarda zemini yakabileceğini belirtiyor.

Helikopter pisti inşa etme kararı, VH-92A helikopterinin Beyaz Saray'a inebilmesi için yıllarca süren ancak sonuçsuz kalan alternatif çözüm arayışlarının ardından alınırken, Beyaz Saray konuya ilişkin soruları cevaplamadı.

FLORİDA'DAKİ MALİKANEYE DE YAPILACAK

Söz konusu helikopter pistinin Trump'ın ikinci başkanlık döneminde Beyaz Saray yerleşkesinde yapılan son düzenleme olacağı değerlendirilirken, ABD Başkanı'nın Florida'da bulunan Mar-a-Lago Malikanesi'ne de yaz aylarında helikopter pisti yaptırması bekleniyor.

