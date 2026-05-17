Adıyaman’ın Besni ilçesinde aralarında husumet bulunan iki yaşlı adam arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Pompalı tüfekle vurulan 87 yaşındaki Mehmet Ali Kılıç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Besni'nin Köseceli beldesine bağlı Tetirli köyünde daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen Mehmet Ali Kılıç (87) ile Çelem A. (85) arasında tartışma çıktı.

Öldüren 85 ölen 87 yaşında! Kanlı husumet cinayetle bitti

POMPALI TÜFEKLE VURDU

Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Çelem A.'nın ateşlediği pompalı av tüfeğinden çıkan saçmalar Mehmet Ali Kılıç'a isabet etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mehmet Ali Kılıç, Araban Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaşlı adam yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

