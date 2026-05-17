Türkiye, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde başkent Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi için geri sayıma geçti. 2004 yılındaki İstanbul Zirvesi’nin ardından, Türkiye’nin ikinci kez ev sahipliği yapacağı buluşma öncesinde, ABD’li üst düzey yetkililerden Ankara’nın diplomatik ve askeri başarısını perçinleyen açıklamalar geldi.

"TÜRKİYE'NİN MUHTEŞEM HAZIRLIKLARINA TEŞEKKÜR EDERİZ"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşen ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Matthew Whitaker, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Dışişleri ve Savunma Bakanlarıyla yaptığımız harika toplantılarda, Türkiye'nin yaklaşan NATO Zirvesi için yaptığı muhteşem hazırlıkları ele aldık. Zirvenin sorunsuz geçmesini ve Müttefiklerin %5'lik Lahey Savunma Taahhüdünü hayata geçirmeye odaklanmasını sağlamak için hükümetin gösterdiği koordinasyona teşekkür ederiz. Türkiye'nin İttifak varlıklarını korumaya ve savunma harcamalarını artırmaya olan bağlılığı, ikili ilişkilerimizin gücünü göstermektedir."

"BÜYÜK GÜVENLİK KRİZLERİNDE BELİRLEYİCİ ROL OYNADI"

Geçtiğimiz günlerde Ankara'nın bölgesel ve küresel savunma hattındaki ağırlığına yönelik bir diğer güçlü vurgu ise ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi ve Washington Enstitüsü Kıdemli Araştırmacısı James Jeffrey’den gelmişti.

Jeffrey, Türkiye'nin son yıllarda dünyayı sarsan her büyük güvenlik krizinde anahtar aktör olduğunun altını çizdi:

"Türkiye, ABD ile birlikte, Ukrayna'dan Kafkasya'ya, Karadeniz'e, Balkanlar'a ve Orta Doğu'ya kadar son birkaç yıldır yaşanan tüm büyük güvenlik meselelerinde belirleyici bir rol oynadı"

Ankara'nın ittifakın sınır güvenliği için üstlendiği ağır sorumluluğa dikkat çeken eski büyükelçi, "Türkiye, NATO alanını güvence altına almak için en az ABD kadar çaba sarf etti. Bu alan, Türkiye'nin sınırları nedeniyle doğal olarak Orta Doğu'ya kadar uzanıyor" ifadelerini kullandı.

"ANKARA ZİRVESİ TARİHİ BİR FIRSAT"

Temmuzdaki buluşmanın sadece bir liderler zirvesi olmadığını belirten Jeffrey, Ankara Zirvesi'nin hem ABD hem de Türkiye için küresel ortaklığı derinleştirecek büyük fırsatlar sunan tarihi bir buluşma anlamına geldiğini söyledi.

