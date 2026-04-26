Etimesgut’a VIP dokunuşu! NATO Zirvesine hazır olacak
NATO Zirvesi öncesinde Etimesgut Askeri Havaalanı için başlatılan dönüşüm çalışmaları hızlandı.
- Proje haziran ayında tamamlanacak ve Etimesgut yalnızca askerî amaçla kullanılan bir meydan olmaktan çıkacak.
- Pist uzunluğu 3 bin metreye, genişliği 60 metreye çıkarılarak geniş gövdeli uçakların iniş-kalkış yapabilmesi sağlanacak.
- Yeni apron alanı aynı anda 50 uçağın park etmesine imkan tanıyacak.
- Yaklaşık 2 bin 400 metrekarelik şeref salonu ve devlet konukevi inşa edilecek.
- Havaalanı, olağanüstü durumlarda yedek havalimanı olarak da kullanılabilecek.
- Havaalanının askerî statüsü korunacak ve hibrit bir modelle kullanılacak.
Cemal Emre Kurt ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yürüttüğü çalışmada Etimesgut, yalnızca askerî amaçla kullanılan bir meydan olmaktan çıkarak devlet başkanları ve üst düzey heyetlerin ağırlanacağı yeni bir VİP havaalanı niteliği kazandıracak projenin haziran ayında tamamlanması öngörülüyor. Böylece zirve döneminde Esenboğa’ya yüklenecek diplomasi trafiği ayrı bir merkezde toplanacak.
LİDER UÇAKLARINDAN DESTEK UNSURLARINA
Pist uzunluğu 3 bin metreye, genişliği ise 60 metreye çıkarılıyor. Böylece geniş gövdeli uçaklar da rahatlıkla iniş-kalkış yapabilecek. Bu büyüklük, NATO Zirvesi gibi çok sayıda liderin aynı zaman diliminde Ankara’ya geleceği organizasyonlar için kritik önem taşıyor. Lider uçakları, heyet uçakları ve destek unsurlarının tek merkezden yönetilmesiyle hem güvenlik hem de lojistik açıdan önemli avantaj sağlanacak. Yeni apron alanıyla da aynı anda 50 uçak park edebilecek. Teknik hazırlıklar yalnızca pistle sınırlı kalmazken, meydanın genel altyapısı da ihtiyaca göre şekillendiriliyor. Yeni taksi yolları oluşturulması ve hava trafiğine daha güvenli akış sağlayacak bağlantı hatları da kuruluyor.
Ankara'daki NATO Zirvesi Çekya'yı karıştırdı! Başbakan ve Cumhurbaşkanı arasında kriz
OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA YEDEK OLACAK
Projede yalnızca pist ve apron yok. Yaklaşık 2 bin 400 metrekarelik şeref salonu ve devlet konukeviyle de üst düzey protokol hızlı ve güvenli biçimde karşılanacak. Bu sayede Etimesgut, yalnızca iniş-kalkış yapılan bir saha olmaktan çıkıp diplomatik temasların yürütüldüğü özel statülü bir merkez haline gelecek. Bakanlığın verdiği bilgiye göre havaalanı, olağanüstü durumlarda yedek havalimanı olarak da kullanılabilecek. Böylece Ankara, hem yoğun diplomasi trafiğini ayrı bir hatta yönetebilecek hem de ihtiyaç hâlinde devreye alınabilecek ikinci bir hava kapısına sahip olacak.
Türkiye'deki NATO Zirvesi öncesi çarpıcı iddia! "Trump’tan Erdoğan’a LNG önerisi gelecek"
ASKERİ STATÜ KORUNACAK
Etimesgut’un dönüşümünde en önemli başlıklardan biri de statüsü. Havaalanının Millî Savunma Bakanlığına tahsisli yapısı korunurken, gelişim sahası içinde kalan bazı yapıların Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda yıkıldığı bildirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ayrıca, Etimesgut’un Devlet Hava Meydanları İşletmesine devri yönünde alınmış herhangi bir karar bulunmadığını da açıkladı. Bu tablo, tesisin tamamen sivil bir havalimanına dönüşmeyeceğini; askerî niteliğini koruyan, ancak ihtiyaç halinde VİP ve diplomatik uçuşlara hizmet verecek hibrit bir modelle kullanılacağını ortaya koydu.