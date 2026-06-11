Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayın ihlalleri nedeniyle üç gündüz kuşağı programı ile iki diziye, idari para cezası uyguladı. Ceza gerekçesi olarak yayınların çocukların gelişimine zarar verdiğini, şiddeti özendirdiğini sundu.

Gündemdeki yayın ihlallerini incelemek üzere toplanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) çocuklarla gençleri şiddete ve suça özendiren yapımları inceledi.

ESRA EROL

RTÜK, izleyicilerden gelen şikayetler üzerine ATV'de yayınlanan "Esra Erol'da" programını değerlendirdi. RTÜK, içeriklerin gayriahlaki ilişkileri meşrulaştırarak çocuk ve gençlerin ahlaki gelişimine zarar verdiğini tespit ederek, kanala idari para cezası uyguladı.

Esra Erol, Didem Arslan Yılmaz, Nur Viral… RTÜK’ten üç gündüz kuşağı programı ve iki diziye ceza!

DİDEM ARSLAN YILMAZ

RTÜK, SHOW TV'deki "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programında da aldatma ve gayrimeşru ilişkilerin sıradanlaştırıldığını belirledi. Çocukların gelişimine aykırı içerikleri ve tartışılan uygunsuz iddiaları "aile ve sadakat kavramlarına zarar verici" bulan Üst Kurul, kanala idari para cezası verdi.

NUR VİRAL

RTÜK, STAR TV'de yayınlanan "Nur Viral ile Sen İstersen" adlı programda yayın ihlaline konu pek çok unsurun yer aldığını tespit ederek, idari para cezası verdi.

Esra Erol, Didem Arslan Yılmaz, Nur Viral… RTÜK’ten üç gündüz kuşağı programı ve iki diziye ceza!

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI

NOW TV'de yayınlanan "Halef: Köklerin Çağrısı" isimli dizinin farklı bölümlerine ilişkin yayın ihlallerini ele alan RTÜK, NOW TV'ye idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

HALK TV

Halk TV'de yayınlanan "Para Siyaset" adlı programın 22 Mayıs tarihli bölümünde daimi konuklar İsmail Saymaz ve İbrahim Kahveci'nin sözleri incelenerek, Halk TV'ye para cezası verildi.

Esra Erol, Didem Arslan Yılmaz, Nur Viral… RTÜK’ten üç gündüz kuşağı programı ve iki diziye ceza!

SZC TV

RTÜK Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik sözlerine yer veren ve 8 Mayıs'ta yayımlanan SZC TV'deki "Özel Röportaj" adlı programı inceledi. RTÜK, yasanın ilgili hükmünü ihlal etmekten kanala idari para cezası uyguladı.

KAFA RADYO

Kafa Radyo'nun 4-8 Mayıs tarihlerinde kanunla belirlenmiş reklam sürelerine riayet etmediğini tespit eden RTÜK, Kafa Radyo'ya para cezası verdi.

Esra Erol, Didem Arslan Yılmaz, Nur Viral… RTÜK’ten üç gündüz kuşağı programı ve iki diziye ceza!

KANAL D

Kanal D'nin "Daha 17" dizisinde akran zorbalığı ve şiddeti teşvik eden sahnelerin gençlerin gelişimine aykırı olduğuna hükmeden RTÜK, kanala idari para cezası uyguladı.

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