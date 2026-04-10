Temmuz ayında Ankara’da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi, 10 milyon nüfusa sahip Avrupa ülkesi Çekya'yı karıştırdı. Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile Başbakan Andrej Babis arasında zirvede ülkeyi kimin temsil edeceği konusunda çok ciddi bir anlaşmazlık patlak verdi.

Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek olan NATO Liderler Zirvesi, Çekya'yı karıştırdı. Cumhurbaşkanı Pavel ile Başbakan Babis arasındaki 'zirveye kim katılacak tartışması' taraflar arasında ciddi bir krize yol açtı.

Radio Prague International'ın bildirdiğine göre, Çek hükümeti Cumhurbaşkanı Petr Pavel'in zirveye katılmaması gerektiğini belirterek, Başbakan Andrej Babis'in savunma ve dışişleri bakanlarıyla birlikte ülkeyi görüşmelerde temsil edeceğini açıkladı.

Ankaradaki NATO Zirvesi Çekyayı karıştırdı! Başbakan ve Cumhurbaşkanı arasında kriz

CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKAN ARASINDA KRİZ TIRMANIYOR

Pavel ile iktidar koalisyonu arasında son dönemde bakan atamaları, savunma harcamaları ve dış politika yönü de dahil olmak üzere birçok konuda anlaşmazlık yaşanmıştı. Silahlı kuvvetlerin başkomutanı olarak görev yapan Pavel, anayasanın kendisine ülkeyi yurtdışında temsil etme yetkisi verdiğini savunarak pozisyonunu savundu.

Ankaradaki NATO Zirvesi Çekyayı karıştırdı! Başbakan ve Cumhurbaşkanı arasında kriz

Ancak hükümet yetkilileri, dış politikanın Bakanlar Kurulu'nun yetki alanına girdiğini ve uluslararası temsil konusundaki kararların hükümete ait olduğunu savunuyor. Ayrıca Çek Cumhuriyeti'nin başkanlık sistemiyle yönetilmediğinin de altı çizildi.

Babis, cumhurbaşkanının önceki NATO zirvelerine katılımının "standart koşullar" altında gerçekleştiğini savundu ve mevcut koşulların, özellikle stratejik ve bütçe konularında, doğrudan hükümet temsilini gerektirdiğini sözlerine ekledi. Çıkmaza rağmen Pavel, uzlaşma arayışına girmeye istekli olduğunu belirtti.

Yerel medya haberlerine göre, heyete sınırlı bir kapasiteyle katılmayı ve muhtemelen sadece devlet başkanları için ayrılan oturumlara katılmayı düşünüyor.

Ankaradaki NATO Zirvesi Çekyayı karıştırdı! Başbakan ve Cumhurbaşkanı arasında kriz

"ÖNEMLİ OLAN KAZANMAM YA DA KAYBETMEM DEĞİL"

“Önemli olan bu olaydan kazanan ya da kaybeden olarak çıkmam değil, bunun Çek Cumhuriyeti'ne nasıl bir ışık tutacağıdır,” diyen Pavel, iç çekişmelerin ülkenin uluslararası itibarını zedeleyebileceği konusunda uyardı.

7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin, ittifakın karşı karşıya olduğu temel güvenlik sorunlarına odaklanması ve Çek Cumhuriyeti'ndeki iç bölünmelere daha fazla dikkat çekmesi bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası