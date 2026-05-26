Terörden uyuşturucuya, kaçakçılıktan siber suçlara kadar düzenlenen operasyonlarda 13,6 ton uyuşturucu madde ile 38,3 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi, 245 bin 687 litre sahte/kaçak içkiye el konuldu, 181 suç örgütü çökertildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin 11 Şubat 2026’da göreve başlamasının ardından terörden uyuşturucuya, kaçakçılıktan siber suçlara kadar birçok alanda çalışma yürütüldü. 11 Şubat-21 Mayıs arasındaki 100 günde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadelede 14 bin 452, terör örgütlerine yönelik 13 bin 709, kaçakçılıkla mücadelede 12 bin 658, mali suçlara yönelik 4 bin 223, göçmen kaçakçılığına yönelik 2 bin 92, siber suçlara yönelik 1946 ve organize suç örgütlerine yönelik 582 operasyon olmak üzere toplam 49 bin 662 operasyon gerçekleştirildi.

UYUŞTURUCU SATICILARINA DARBE

Uyuşturucuyla mücadeleye yönelik düzenlenen operasyonlarda 24 bin 489 kişi yakalandı ve bunlardan 11 bin 891’i tutuklandı. Operasyonlarda 13,6 ton uyuşturucu madde ile 38,3 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi. Kaçakçılıkla mücadele kapsamındaki operasyonlarda da 16 bin 182 kişi gözaltına alındı, 433 şüpheli tutuklandı, 501 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Operasyonlarda 852 bin 63 litre akaryakıt, 245 bin 687 litre sahte/kaçak içki, 5 milyon 331 bin 819 paket sigara, 141 bin 253 elektronik sigara ve 577 milyon 586 bin 27 adet makaron ele geçirildi.

7/24 SİBER DEVRİYE

Emniyet ve jandarmanın siber suçlarla mücadele birimleri de söz konusu tarihlerde 7 gün 24 saat esasıyla “siber devriye” gerçekleştirdi. Siber devriyelerde 78 bin 263 hesapla ilgili suç unsuru tespit edilerek işlem yapıldı. Aynı dönemde çevrim içi dolandırıcılık, çevrim içi yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği, bilişim suçları ve suç gelirleriyle mücadele kapsamındaki operasyonlarda 7 bin 672 kişi gözaltına alındı, 3 bin 715 şüpheli tutuklandı, 1750 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Ayrıca 35 bin 127 web sayfası, 33 bin 113 sosyal medya hesabı ve 29 bin 870 yasa dışı bahis sitesi erişime engellendi. Organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen 582 operasyonla da 181 suç örgütü çökertildi. Bu operasyonlarda 4 bin 295 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2 bin 104’ü tutuklandı, 960’ı hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. Suç örgütlerinden 5’i ulusal, 37’si bölgesel, 139’u yerel çapta yasa dışı faaliyet gösteriyordu.

