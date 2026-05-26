Doç. Dr. Ceren Türkcan, zeytinyağı gibi sağlıklı yağların yüksek sıcaklıkta yapısının bozulabileceğini belirterek, yağ seçiminde kullanım şeklinin önemli olduğunu söyledi.

ZİYNETİ KOCABIYIK - İstanbul Arel Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceren Türkcan, “Beslenme biliminde artık tek bir yağı yalnızca ‘sağlıklı’ ya da ‘sağlıksız’ olarak sınıflandırmak yeterli değil. Her yağın farklı bir yağ asidi profili, oksidatif stabilitesi ve kullanım özelliği var. Mesela sağlıklı olduğunu bildiğimiz zeytinyağı gibi çoklu doymamış yağ asitleri açısından zengin yağlar beslenme açısından önemli faydalar sunabiliyor. Ancak bu yağlar yüksek sıcaklıklarda hızlı yapısal değişime uğrayabiliyor. Bu sebeple yağı seçerken nasıl kullanacağınıza da dikkat edin” değerlendirmesini yaptı.

