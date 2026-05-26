Kurban Bayramı’nda artan kırmızı et tüketimine karşı uzmanlardan önemli uyarılar geldi. Türk Böbrek Vakfı Diyetisyeni Gökçen Efe Aydın, etin yanında sebze ve salata tüketiminin demir emilimini artırdığını belirterek, etin en az 24 saat dinlendirilmesi ve sağlıklı pişirme yöntemlerinin tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Et tüketiminin arttığı Kurban Bayramı’nda etin besleyici değerinden faydalanmak için kırmızı etin yanında sebze ve yeşillik tüketiminin ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Türk Böbrek Vakfı Diyetisyeni Gökçen Efe Aydın, “C vitamini ette bulunan demirin emilimini artırabilir. Bu nedenle et yemeklerinin yanında salata ve sebze tüketmek hem besin çeşitliliği sağlar hem de etten alınan faydayı yükseltir” dedi.

Aydın, et tüketimine dair şu bilgileri verdi:

- Kesimden sonra eti 24 saat dinlendirin. Dinlendirilmeden tüketilen et hazımsızlık, şişkinlik ve mide ağrısı gibi şikâyetleri artırabilir.

- Pişirmede kızartma ya da yoğun yağda kavurma yerine haşlama, fırınlama ve ızgara yöntemlerini tercih edin.

- Izgara yaparken eti ateşe çok yaklaştırmayın.

- Eti kendi yağıyla iyi pişirin.

Bayram beslenmesi... Kurban etinin yanında bol bol salata tüketin

KÜRDAN YERİNE DİŞ İPİ KULLANIN

Kurban Bayramı’nda lifli et, şeker ve tatlı tüketirken dikkat edilmesi gereken noktalara dikkati çeken Dr. Öğr. Üyesi Nadin Gemrekoğlu, diş temizliğinde kürdan yerine diş ipi kullanılmasını tavsiye etti. Diş arasında kalan besinlerin uzun süre temizlenmezse bakteri birikimine, kötü ağız kokusuna, diş eti kanamasına ve zamanla çürük oluşumuna sebep olabileceğini belirten Gemrekoğlu, tatlı ve şeker tüketiminin ardından su tüketilmesini ve dişlerin fırçalanması gerektiğini söyledi.

ÇAY VE KAHVE, SU YERİNE GEÇMEZ

Bayram boyunca çay, kahve ve gazlı içecek tüketimi belirgin bir şekilde artıyor. Ancak bu içeceklerin suyun yerini tutmadığını unutmamak gerektiğini söyleyen klinik diyetisyen Duygu Özbay, “Yeterli miktarda su tüketilmemesi durumunda hâlsizlik, baş ağrısı, ciltte kuruluk ve yorgunluk hissini arttırıyor. Gün içerisinde düzenli su içmek hem sindirimin desteklenmesine hem de tokluk hissinin korunmasını sağlıyor” dedi

