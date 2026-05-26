Mekânın sahibi geri dönüyor! CHP’de Kılıçdaroğlu’nun yol haritası netleşiyor
Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanlığına dönen Kılıçdaroğlu, bayramın dördüncü günü makamına oturacak. İlk olarak 7-8 kişilik A Takımı'nı belirleyecek olan CHP lideri arınma ve etik komisyonu kuracak, belediyelere iç denetim başlatacak.
- Mahkeme kararıyla Genel Başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nın ikinci günü makamına oturacak ve 7-8 kişilik bir MYK oluşturacak.
- Kılıçdaroğlu'nun ilk icraatları 'arınma' ve 'etik' komisyonları kurmak olacak; bu komisyonlar soruşturma, yargılama ve yolsuzluk iddiaları bulunan isimlerin akıbetine karar verecek.
- Kılıçdaroğlu, partiyi olağanüstü değil olağan kurultaya götürmeyi planlıyor ve delege yapısını değiştirecek.
- Özgür Özel ve ekibi için Meclis'in yanı sıra Ankara'da bir çalışma ofisi ayarlanacak.
- Özel ve ekibinin önceliği Kılıçdaroğlu'nu kurultaya zorlamak; aksi halde milletvekilleri ve belediye başkanlarının istifası ve yeni partiye geçiş planları gündeme gelecek.
Berat Temiz / ANKARA - Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi’nde yaşanan olaylar partideki kırılmayı ve ayrışmayı gözler önüne serdi. CHP Genel Merkezi’nin polis eşliğinde boşaltılmasıyla birlikte partide yeni bir süreç resmen başlamış oldu. Makama geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu ile parti binasından ayrılan Özgür Özel’in yol haritası da netleşti.
KILIÇDAROĞLU, BAYRAMDA KOLTUĞA OTURACAK
Mahkeme kararıyla Genel Başkanlık görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı’nın ikinci günü (Perşembe) Genel Merkez’e gelerek makamına oturacak. Kılıçdaroğlu partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşacak. Kılıçdaroğlu’nun 7-8 kişilik bir MYK oluşturması ve A takımını bayramdan sonra kamuoyuna duyurması bekleniyor. Ali Öztunç ve Gürsel Erol’un, Genel Merkez’de yaşananlar nedeniyle Kılıçdaroğlu’nun MYK’sında yer almak istemedikleri ve bu durumu Kılıçdaroğlu’na ilettikleri öğrenildi.
ARINMA VE ETİK KOMİSYONU KURACAK
Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkez’de göreve başlamasıyla birlikte ilk icraatı ‘arınma’ ve ‘etik’ olmak üzere iki komisyon kurmak olacak. Komisyon, hakkında soruşturma yürütülen, yargılanan, tutuklu bulunan, yolsuzluk ve rüşvet iddiaları bulunan isimlerin akıbetine karar verecek. Komisyonla birlikte CHP’li belediyelerin tümünde de iç denetim başlatılacak. Belediyelerin harcamaları, yaptıkları ihaleler, atamalar tek tek parti denetimine tabii olacak. Bu süreçte Kılıçdaroğlu ile birlikte göreve iade edilen Yüksek Disiplin Kurulu’nun (YDK) da yoğun bir mesai yapması bekleniyor.
OLAĞANÜSTÜ DEĞİL OLAĞAN KURULTAY
Öte yandan, Özgür Özel’in, vekillerin ve belediye başkanlarının “45 günde kurultay” çağrısına rağmen Kılıçdaroğlu’nun partiyi olağanüstü değil olağan kurultaya götürmek istediği ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu’nun bu süreçte delege yapısını sil baştan değiştireceği belirtiliyor.
ÖZGÜR ÖZEL’E ÇALIŞMA OFİSİ AYARLANACAK
Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra Özgür Özel cephesinde de hareketlilik sürüyor. Yeni merkezlerinin Meclis olduğunu açıklayan Özel ve ekibi için Ankara’da bir çalışma ofisi ayarlanması bekleniyor. Özel’in partilerle bayramlaşmayı da bu çalışma ofisinde yapabileceği belirtiliyor. Dün Meclis’te soruları cevaplayan Özel, “Bayramda ilk olarak Manisa’ya gideceğim tabii ki. Manisa’da olacağım. Onun dışında da bayram programını henüz netleştirmedik. Bugün (dün) arkadaşlarla çalıştıktan sonra netleştireceğiz. Çünkü bizim bayram süresince Genel Merkezde olma, Genel Merkezde kalma gibi bir planımız vardı. Oradan çıkmayacağımız için bir bayram süresince resmi ya da özel herhangi bir programlama yapmamıştık” dedi.
Rutin faaliyetlerine Meclis’te devam edecek olan Özel ve ekibinin önceliği ise Kılıçdaroğlu’nu kurultaya zorlamak. Özel, 45 gün içerisinde kurultay olmaması halinde ise bambaşka bir yol haritası izleyecek. CHP’nin olağanüstü kurultaya gitmemesi durumunda milletvekilleri ve belediye başkanlarının istifası gündeme gelecek, yeni partiye geçişler için planlama yapılacak.