Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanlığına dönen Kılıçdaroğlu, bayramın dördüncü günü makamına oturacak. İlk olarak 7-8 kişilik A Takımı'nı belirleyecek olan CHP lideri arınma ve etik komisyonu kuracak, belediyelere iç denetim başlatacak.

Berat Temiz / ANKARA - Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi’nde yaşanan olaylar partideki kırılmayı ve ayrışmayı gözler önüne serdi. CHP Genel Merkezi’nin polis eşliğinde boşaltılmasıyla birlikte partide yeni bir süreç resmen başlamış oldu. Makama geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu ile parti binasından ayrılan Özgür Özel’in yol haritası da netleşti.

Mekânın sahibi geri dönüyor! CHP’de Kılıçdaroğlu’nun yol haritası netleşiyor

KILIÇDAROĞLU, BAYRAMDA KOLTUĞA OTURACAK

Mahkeme kararıyla Genel Başkanlık görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı’nın ikinci günü (Perşembe) Genel Merkez’e gelerek makamına oturacak. Kılıçdaroğlu partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşacak. Kılıçdaroğlu’nun 7-8 kişilik bir MYK oluşturması ve A takımını bayramdan sonra kamuoyuna duyurması bekleniyor. Ali Öztunç ve Gürsel Erol’un, Genel Merkez’de yaşananlar nedeniyle Kılıçdaroğlu’nun MYK’sında yer almak istemedikleri ve bu durumu Kılıçdaroğlu’na ilettikleri öğrenildi.

Mekânın sahibi geri dönüyor! CHP’de Kılıçdaroğlu’nun yol haritası netleşiyor

ARINMA VE ETİK KOMİSYONU KURACAK

Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkez’de göreve başlamasıyla birlikte ilk icraatı ‘arınma’ ve ‘etik’ olmak üzere iki komisyon kurmak olacak. Komisyon, hakkında soruşturma yürütülen, yargılanan, tutuklu bulunan, yolsuzluk ve rüşvet iddiaları bulunan isimlerin akıbetine karar verecek. Komisyonla birlikte CHP’li belediyelerin tümünde de iç denetim başlatılacak. Belediyelerin harcamaları, yaptıkları ihaleler, atamalar tek tek parti denetimine tabii olacak. Bu süreçte Kılıçdaroğlu ile birlikte göreve iade edilen Yüksek Disiplin Kurulu’nun (YDK) da yoğun bir mesai yapması bekleniyor.

Mekânın sahibi geri dönüyor! CHP’de Kılıçdaroğlu’nun yol haritası netleşiyor

OLAĞANÜSTÜ DEĞİL OLAĞAN KURULTAY

Öte yandan, Özgür Özel’in, vekillerin ve belediye başkanlarının “45 günde kurultay” çağrısına rağmen Kılıçdaroğlu’nun partiyi olağanüstü değil olağan kurultaya götürmek istediği ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu’nun bu süreçte delege yapısını sil baştan değiştireceği belirtiliyor.

ÖZGÜR ÖZEL’E ÇALIŞMA OFİSİ AYARLANACAK

Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra Özgür Özel cephesinde de hareketlilik sürüyor. Yeni merkezlerinin Meclis olduğunu açıklayan Özel ve ekibi için Ankara’da bir çalışma ofisi ayarlanması bekleniyor. Özel’in partilerle bayramlaşmayı da bu çalışma ofisinde yapabileceği belirtiliyor. Dün Meclis’te soruları cevaplayan Özel, “Bayramda ilk olarak Manisa’ya gideceğim tabii ki. Manisa’da olacağım. Onun dışında da bayram programını henüz netleştirmedik. Bugün (dün) arkadaşlarla çalıştıktan sonra netleştireceğiz. Çünkü bizim bayram süresince Genel Merkezde olma, Genel Merkezde kalma gibi bir planımız vardı. Oradan çıkmayacağımız için bir bayram süresince resmi ya da özel herhangi bir programlama yapmamıştık” dedi.

Rutin faaliyetlerine Meclis’te devam edecek olan Özel ve ekibinin önceliği ise Kılıçdaroğlu’nu kurultaya zorlamak. Özel, 45 gün içerisinde kurultay olmaması halinde ise bambaşka bir yol haritası izleyecek. CHP’nin olağanüstü kurultaya gitmemesi durumunda milletvekilleri ve belediye başkanlarının istifası gündeme gelecek, yeni partiye geçişler için planlama yapılacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası