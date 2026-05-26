Megakentte Kurban Bayramı süresince 54 bin 334 sağlık personeli, görevi başında olacak.

İstanbul’da Kurban Bayramı süresince 54 bin 334 sağlık personeli bayram mesaisi yapacak. İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Kurban Bayramı süresince megakentte toplam 54 bin 334 personelin görev yapacağını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

ÖNERİLEN HABERLER YAŞAM Bayram öncesi bıçakçılar yoğun mesaide! Keskinliğini kağıtla test ediyorlar

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Güner yaptığı paylaşımında “Kurban Bayramı süresince İstanbul genelinde sağlık hizmetlerinin aksamadan devam edebilmesi için bütün planlamaları titizlikle gerçekleştirdik. Bayram süresince İstanbul genelinde, 53 kamu hastanemiz, 23 ağız ve diş sağlığı merkezimiz ve 36 evde sağlık hizmetleri ekibimizde görev yapan 47 bin 312 sağlık personelimiz, 364 acil sağlık hizmetleri istasyonumuzda görev yapan 7 bin 22 sağlık personelimiz toplam 54 bin 334 personelimizle vatandaşlarımıza kesintisiz sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Bayram boyunca fedakârca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir bayram diliyorum” ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası