Kurban Bayramı öncesi skandal! Ketçap, konserve, sos... Binlerce ürün var! Tarihi geçmiş ürünlere yeni tarih bastılar!
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala ortaya çıkan skandal mide bulandırdı. Aydın'da son kullanma tarihi geçmiş ürünlerine yeni tarih basarak satmaya hazırlanan işletmenin oyunu bozuldu. Aramalarda tarihi geçmiş 114 bin adet ketçap, 3 bin 124 adet mısır ve fasulye konservesinin yanı sıra turşu, krema, sos ele geçirildi.
- Piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 500 bin TL olan ürünlere el konuldu.
- 3 bin 124 adet son kullanma tarihi geçmiş mısır ve fasulye konservesi ele geçirildi.
- 114 bin adet son kullanma tarihi geçmiş ketçap da bulunan ürünler arasındaydı.
- Operasyonda üretim kodlama makinesi, etiket, aseton ve sprey boya gibi malzemeler de bulundu.
- 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Aydın’ın Söke ilçesinde Gölbent Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletmeye operasyon düzenlendi. Kurban Bayramı öncesinde piyasaya son kullanma tarihi geçen ürünlerin sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlatan ekipler mide bulandıran manzara ile karşılaştı.
PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON TL
Yapılan aramalarda, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin üzerindeki bilgilerin kazınıp silinerek yeniden tarih basıldığı tespit edildi. Piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 500 bin TL olan ürün ele geçirildi. 1 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.
BİNLERCE ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ
Aramalarda 3 bin 124 adet son kullanma tarihi geçmiş mısır ve fasulye konservesi, 294 adet üzerine yeni son kullanma tarihi basılmış konserve, 173 adet tarihi silinmiş konserve ile 40 adet 2 bin 620 gramlık tarihi geçmiş ve silinmiş konserve, 114 bin adet son kullanma tarihi geçmiş ketçap, 120 adet turşu, 461 adet krema, 239 adet krema ve 400 adet sos ele geçirildi.
ETİKET MAKİNESİ DE BULUNDU
Aynı zamanda aramalarda 1 adet üretim kodlama makinesi ile 2 adet kodlama aparatı, 394 adet etiket, 5 adet aseton, 2 adet sprey boya, 2 adet zımparalı eldiven ve 5 adet zımpara da bulundu.