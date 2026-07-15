"AGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak" merak ediliyor. 2026 AGS için geri sayım sürerken gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Akademi Giriş Sınavı'na katılacak adaylar, sınava girecekleri bina ve salon bilgilerinin yer alacağı giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi araştırıyor.

2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) öncesinde en çok merak edilen konuların başında sınav giriş belgeleri geliyor. ÖSYM tarafından erişime açılacak giriş belgesiyle birlikte adaylar, sınava girecekleri okul, bina, salon ve sıra numarası bilgilerini öğrenebilecek. Peki AGS sınav yerleri açıklandı mı, giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

AGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 AGS sınav yerleri için ÖSYM tarafından henüz resmi bir duyuru yapılmadı. ÖSYM'nin son yıllardaki sınav uygulamaları incelendiğinde, sınava giriş belgelerinin genellikle sınavdan yaklaşık 10 gün önce adayların erişimine açıldığı görülüyor.

Sınav giriş belgesi yayımlandıktan sonra adayların belgelerini dikkatle incelemesi gerekiyor. Belgede sınav merkezi, bina, salon ve sıra numarasının yanı sıra sınav günü uyulması gereken kurallar da yer alacak.

AGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2026 AGS sınav giriş belgesi sorgulama

2026 AGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

AGS sınav giriş belgesi, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden görüntülenebilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak belgelerini indirebilecek.

Belgeye ulaşan adayların sınav günü için çıktı almaları ve giriş belgesiyle birlikte geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınav binalarına alınmıyor. Giriş belgeleri, ÖSYM'nin AİS sistemi ile mobil uygulaması üzerinden de görüntülenebiliyor.

AGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2026 AGS sınav giriş belgesi sorgulama

2026 AGS NE ZAMAN?

2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), 26 Temmuz 2026 Pazar günü yapılacak.

Sınavın daha önce 12 Temmuz'da gerçekleştirilmesi planlanıyordu. Ancak Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi nedeniyle ÖSYM takviminde değişikliğe gidildi ve AGS ile ÖABT oturumları 26 Temmuz tarihine ertelendi. Adayların sınav günü belirtilen saatten önce sınav binalarında hazır bulunmaları gerekiyor.

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