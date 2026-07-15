Yunan basını, Türkiye ile Mısır arasında savunma sanayisinde hız kazanan iş birliğini ve KAAN projesine katılım adımlarını Atina yönetiminin derin bir endişeyle izlediğini aktardı.

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesi, Türkiye ile Mısır arasında savunma alanında son dönemde hız kazanan yakınlaşmanın Atina'da ciddi bir endişe kaynağı haline geldiğini yazdı.

ANKARA İLE KAHİRE ARASINDA SAVUNMA SÖZLEŞMESİ

"Türkiye ve Mısır savunmada daha yakın" başlığıyla yayımlanan haberde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Mısır Savunma ve Askeri Üretim Bakanı Korgeneral Eşref Salim Zahir arasında 13 Temmuz'da gerçekleşen kritik görüşme ön plana çıkarıldı.

İki ülke arasında imzalanan ve savunma sanayisi iş birliğinin çerçevesini belirleyen niyet mektubuna dikkat çekilen haberde, "Türkiye ve Mısır, savunma işbirliği ve savunma sanayii alanlarında ikili ilişkilerini derinleştirme yolunda ilerliyor. Bu gelişme, Mısır Savunma ve Askeri Üretim Bakanı Aşraf Salem Zaher’in, Türk mevkidaşı Yaşar Güler’in daveti üzerine yaklaşık 13 yıl sonra Ankara’ya yaptığı ilk ziyaret sırasında imzalanan anlaşmalarla da vurgulanıyor. Ziyaret kapsamında, savunma işbirliğini daha da yakınlaştırmayı amaçlayan bir mutabakat zaptı imzalandı. Açıklanan planlara göre Türkiye; insansız sistemler, zırhlı araçlar, savaş gemileri, elektronik harp ve mühimmat üretimi alanlarında Mısır'a işbirliği teklifinde bulundu." denildi.

13 yıl sonra gelen o imza Atinayı ayağa kaldırdı: Türkiye o ülkeyle askeri ittifak kuruyor

MISIR, KAAN PROGRAMINA KATILIYOR VE TB-2 ÜRETİM MERKEZİ OLUYOR

İki ülkenin havacılık ve ileri teknoloji alanındaki stratejik ortaklığının Miçotakis yönetimi tarafından yakından takip edildiğini belirten gazete, askeri planların detaylarını doğrudan sayfalarına taşıdı:

"En önemli gelişmelerden biri, havacılık sektöründe alternatifler arayan Mısır’ın, Türkiye’nin geliştirme aşamasında olan beşinci nesil KAAN avcı uçağı programına katılmayı kabul etmesidir. İki ülke ayrıca Mısır’da Bayraktar TB-2 insansız hava araçları için bir üretim hattı kurma planlarını da ilerletmiştir. Kahire, hem kendi silahlı kuvvetlerine hem de Afrika ülkeleri dahil ihracat pazarlarına hizmet verecek şekilde bu hava araçlarının üretim merkezi olmayı hedeflemektedir. Çeşitli kalibrelerdeki mühimmat üretimi konusundaki görüşmeler de ilerleme kaydetmiştir."

13 yıl sonra gelen o imza Atinayı ayağa kaldırdı: Türkiye o ülkeyle askeri ittifak kuruyor

"ATİNA İÇİN ENDİŞELERİ ARTIRAN BİR GELİŞME"

Ortak askeri tatbikatların ve Libya konusundaki uzlaşının Ege ve Doğu Akdeniz dengelerine etkisini yorumlayan Kathimerini, ayrıca "Askeri işbirliği, neredeyse hiç ortak faaliyetin olmadığı bir durumdan; hava, deniz ve kara operasyonları kapsamında düzenli tatbikatlara kadar genişlemiştir. Bazı tatbikatlara, daha önce iki ülke arasında önemli bir anlaşmazlık kaynağı olan komşu Libya da katılmaktadır. Atina için, Türkiye ile Mısır arasında artan yakınlaşma henüz Yunanistan’ın çıkarlarını doğrudan tehdit etmese de, daha geniş kapsamlı bölgesel jeopolitik değişimler bağlamında endişeleri artırıyor." değerlendirmesini paylaştı.

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