Muş'ta pikniğe giden aile faciadan döndü! Traktör römorktan ayrıldı! 12’si çocuk 23 yaralı, 1 ölü
Muş'ta pikniğe giden aile faciadan döndü. Ailenin içinde bulunduğu traktör römorktan ayrıldı, içindekiler yola savruldu. Uçurum kenarında meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 23 kişi de yaralandı.
- Kaza, Bulanık-Varto kara yolunda Gelin Çeşmesi mevkiinde meydana geldi.
- Özcan ailesi piknik için traktör römorkuyla seyir halindeyken olay yaşandı.
- İddiaya göre römork traktörden ayrıldı ve yol kenarındaki uçuruma savruldu.
- Kazada 35 yaşındaki İlknur Özcan hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.
- Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Kazanın sebebiyle ilgili, römorkun traktörden ayrılma nedenini belirlemek için teknik inceleme dahil geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Muş’ta Bulanık-Varto kara yolunda feci bir kaza meydana geldi. Özcan ailesi, piknik yapmak için traktör römorkuna binerek, Gelin Çeşmesi mevkiine hareket etti. İddiaya göre traktör römorktan ayrıldı. Römork, yol kenarındaki uçuruma savruldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, uçuruma savrulan yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
1 ÖLÜ, 23 YARALI
İlk belirlemelere göre kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi de yaralandı. Kazada 35 yaşındaki İlknur Özcan hayatını kaybederken, yaralananların da kimlikleri belli oldu.
Kazada yaralananlar şöyle;
|Adı
|Soyadı
|Yaş
|Durhat
|Özcan
|5
|Avşin
|Özcan
|3
|Demet
|Özcan
|29
|Esra
|Özcan
|27
|Nazan
|Özcan
|19
|İslam
|Özcan
|9
|Zilan
|Özcan
|8
|Arin
|Özcan
|1
|Gönül
|Özcan
|8
|Miraç
|Özcan
|6
|Miran
|Özcan
|7
|Azra
|Özcan
|8
|Asya
|Özcan
|4
|Bahar
|Özcan
|30
|Devrim
|Özcan
|11
|Adar
|Özcan
|7
|Belinda
|Yaşar
|23
|Vetha
|İnan
|59
|Ayfer
|Yulcu
|31
|Birhat
|Özcan
|Umut
|Özcan
|Ronya
|Özcan
|Ezel
|Özcan
KAZA SEBEBİ İNCELENİYOR
Öte yandan kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. İlk incelemelerde römorkun traktörden ayrılma nedeninin belirlenmesi için teknik inceleme yapıldığı öğrenildi.