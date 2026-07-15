Muş'ta pikniğe giden aile faciadan döndü. Ailenin içinde bulunduğu traktör römorktan ayrıldı, içindekiler yola savruldu. Uçurum kenarında meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 23 kişi de yaralandı.

Muş’ta Bulanık-Varto kara yolunda feci bir kaza meydana geldi. Özcan ailesi, piknik yapmak için traktör römorkuna binerek, Gelin Çeşmesi mevkiine hareket etti. İddiaya göre traktör römorktan ayrıldı. Römork, yol kenarındaki uçuruma savruldu.

Muşta pikniğe giden aile faciadan döndü! Traktör römorktan ayrıldı! 12’si çocuk 23 yaralı, 1 ölü

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, uçuruma savrulan yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Muşta pikniğe giden aile faciadan döndü! Traktör römorktan ayrıldı! 12’si çocuk 23 yaralı, 1 ölü

1 ÖLÜ, 23 YARALI

İlk belirlemelere göre kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi de yaralandı. Kazada 35 yaşındaki İlknur Özcan hayatını kaybederken, yaralananların da kimlikleri belli oldu.

Muşta pikniğe giden aile faciadan döndü! Traktör römorktan ayrıldı! 12’si çocuk 23 yaralı, 1 ölü

Kazada yaralananlar şöyle;

Adı Soyadı Yaş Durhat Özcan 5 Avşin Özcan 3 Demet Özcan 29 Esra Özcan 27 Nazan Özcan 19 İslam Özcan 9 Zilan Özcan 8 Arin Özcan 1 Gönül Özcan 8 Miraç Özcan 6 Miran Özcan 7 Azra Özcan 8 Asya Özcan 4 Bahar Özcan 30 Devrim Özcan 11 Adar Özcan 7 Belinda Yaşar 23 Vetha İnan 59 Ayfer Yulcu 31 Birhat Özcan Umut Özcan Ronya Özcan Ezel Özcan

KAZA SEBEBİ İNCELENİYOR

Öte yandan kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. İlk incelemelerde römorkun traktörden ayrılma nedeninin belirlenmesi için teknik inceleme yapıldığı öğrenildi.

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