Gündemdeki haberler nedeniyle merak edilen isimlerden biri de Birkan Nasuhoğlu oldu. Yedinci Ev grubu ile tanınan Nasuhoğlu, Solo kariyeriyle de dikkatleri üzerine çekti. Peki, Birkan Nasuhoğlu kimdir? İşte şarkıcı Birkan Nasuhoğlu'nun hayatıyla ilgili bilgiler...

17 Aralık 1987 doğumlu Birkan Nasuhoğlu Türk şarkıcı ve şarkı sözü yazarıdır. Aslen Sivaslıdır. Profesyonel müzik kariyerine 2013'te vokal ve gitarını üstlendiği Yedinci Ev grubuyla başladı, grup Eylül 2018'de dağıldıktan sonra solo kariyerine devam ederek Gökhan Türkmen, Elçin Orçun ve Dilhan Şeşen ile ortak projelerde bulundu.

Akustik müzik icra etmektedir. Kariyerine, Temmuz 2021'de geri döndüğünü duyuran Yedinci Ev'de de devam etmektedir.

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