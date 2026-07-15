BİLSEM öğretmen seçme ve atama sözlü sınav sonuçları açıklandı. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar, tercih takvimini merak ediyor. Peki, BİLSEM öğretmen atama tercihleri ne zaman başlayacak/bitecek?

2026 Yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu kapsamında gerçekleştirilen sözlü sınavların sonuçları ile atamaya esas puanlar açıklandı.

Adaylar, sözlü sınav sonuçlarına 16-17 Temmuz 2026 tarihleri arasında itiraz edebilecek. İtiraz başvuruları, il millî eğitim müdürlükleri aracılığıyla Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacak.

İtiraz sonuçları, başvuru sahiplerine yine il millî eğitim müdürlükleri aracılığıyla yazılı olarak bildirilecek. Faks veya e-posta yoluyla yapılan başvurular ise değerlendirmeye alınmayacak.

BİLSEM öğretmen seçme sınav sonuçları açıklandı! BİLSEM öğretmen atama tercihleri ne zaman?

ATAMA TERCİH TAKVİMİ

Atama tercihleri ise 27-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak.

Adaylar, sözlü sınav sonuçları ve atamaya esas puanlarını Millî Eğitim Bakanlığının ilgili sonuç ekranı üzerinden görüntüleyebilecek.



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