15 Temmuz hain darbe girişiminin 10'uncu yılı etkinlikleri Türkiye’nin dört bir yanında sürerken, binlerce vatandaş şehitliklere giderek, 15 Temmuz şehitlerini ziyaret etti.

Vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na akın akın gelirken, anıtı görmek için Kahramanmaraş’tan gelen Ali Işıklı, duygusal anlar yaşadı. Üzerinde Türk Bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi olan Işıklı, gözyaşlarına hakim olamayarak o geceyi anlattı.

Işıklı, şöyle konuştu:

Bize bu devlet lazım, bu vatan lazım. Bu bayrağın elini ayağını öpeyim. Bu bayrak bizim bayrağımız. Kahramanmaraş'tan geldim, ölmeden bu Şehitler Köprüsü'nü bir göreyim dedim. Allah getirdi, bugünlerimize binlerce şükür. Müslüman alemine Allah güç kuvvet versin. Bu bayrak düşmeyecek, bu vatan bölünmeyecek. Bu devlet var oldukça, biz bu bayrak için yaşarız. Bizim gidecek yerimiz yok. Benim bir sürü şehitlerim var depremden. Allah mekanlarını cennet etsin. Kurban olayım Allah'a, bugünlerimize binlerce şükür. Allah bu devletimizin yokluğunu vermesin. Biz zalimlere karşı geldik işte. Tayyip Erdoğan ne dedi 'Çık' dedi, Maraş'ta tankın altına çıktık.