15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda duygulandıran kare! Kahramanmaraş’tan geldi, görünce gözyaşlarına boğuldu: Biz bu bayrak için yaşarız
15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı görmek için Kahramanmaraş'tan İstanbul'a gelen Ali Işıklı, gözyaşlarına boğuldu. Işıklı “Ölmeden bu Şehitler Köprüsü'nü bir göreyim dedim, Allah getirdi, bugünlerimize binlerce şükür. Bu devlet var oldukça, biz bu bayrak için yaşarız” dedi.
- Vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na akın etti.
- Kahramanmaraş'tan gelen Ali Işıklı, Türk Bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi olan bir görselle duygusal anlar yaşadı.
- Işıklı, devlet, vatan ve bayrak vurgusu yaparak, Maraş'ta tankların altına çıktıklarını belirtti.
- Işıklı, ölmeden Şehitler Köprüsü'nü görme isteğini dile getirdi.
- Depremden şehitleri olduğunu ve Allah'a şükrettiğini ifade etti.
15 Temmuz hain darbe girişiminin 10'uncu yılı etkinlikleri Türkiye’nin dört bir yanında sürerken, binlerce vatandaş şehitliklere giderek, 15 Temmuz şehitlerini ziyaret etti.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na akın akın gelirken, anıtı görmek için Kahramanmaraş’tan gelen Ali Işıklı, duygusal anlar yaşadı. Üzerinde Türk Bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi olan Işıklı, gözyaşlarına hakim olamayarak o geceyi anlattı.
“BU VATAN BÖLÜNMEYECEK”
Işıklı, şöyle konuştu:
Bize bu devlet lazım, bu vatan lazım. Bu bayrağın elini ayağını öpeyim. Bu bayrak bizim bayrağımız. Kahramanmaraş'tan geldim, ölmeden bu Şehitler Köprüsü'nü bir göreyim dedim. Allah getirdi, bugünlerimize binlerce şükür. Müslüman alemine Allah güç kuvvet versin. Bu bayrak düşmeyecek, bu vatan bölünmeyecek. Bu devlet var oldukça, biz bu bayrak için yaşarız. Bizim gidecek yerimiz yok. Benim bir sürü şehitlerim var depremden. Allah mekanlarını cennet etsin. Kurban olayım Allah'a, bugünlerimize binlerce şükür. Allah bu devletimizin yokluğunu vermesin. Biz zalimlere karşı geldik işte. Tayyip Erdoğan ne dedi 'Çık' dedi, Maraş'ta tankın altına çıktık.