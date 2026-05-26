Amedspor'un yeni teknik direktörü belli oluyor: Görüşme bugün
Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler'in, son olarak Samsunspor'u çalıştıran Alman Teknik Direktör Thomas Reis ile görüşeceği ileri sürüldü.
Spor
Trendyol Süper Lig'e yeni yükselen Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktörlük için Thomas Reis ile ilgileniyor.
- Amedspor, Samsunspor'u çalıştıran Thomas Reis'ı teknik direktör olarak getirmek istiyor.
- Amed Sportif Faaliyetler yönetimi, bugün Alman teknik adamla görüntülü bir görüşme gerçekleştirecek.
- Thomas Reis, Samsunspor ile çıktığı 72 karşılaşmada maç başına 1.63 puan ortalaması yakaladı.
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, iddialı bir kadro kurmak için hazırlıklarını sürdürüyor.
HEDEF THOMAS REIS
Ajansspor'un haberine göre; Amedspor, teknik direktörlük görevi için son olarak Samsunspor'u çalıştıran Thomas Reis'i göreve getirmek istiyor.
GÖRÜŞME BUGÜN
Haberde, Amed Sportif Faaliyetler yönetiminin, bugün Alman teknik adamla görüntülü bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.
SAMSUN'DA 1.63 PUAN ORTALAMASI
52 yaşındaki teknik adam, Samsunspor ile çıktığı 72 karşılaşmada 33 galibiyet, 18 beraberlik ve 21 mağlubiyetle maç başına 1.63 puan ortalaması yakaladı.
