Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler'in, son olarak Samsunspor'u çalıştıran Alman Teknik Direktör Thomas Reis ile görüşeceği ileri sürüldü.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, iddialı bir kadro kurmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

HEDEF THOMAS REIS

Ajansspor'un haberine göre; Amedspor, teknik direktörlük görevi için son olarak Samsunspor'u çalıştıran Thomas Reis'i göreve getirmek istiyor.

Thomas Reis

GÖRÜŞME BUGÜN

Haberde, Amed Sportif Faaliyetler yönetiminin, bugün Alman teknik adamla görüntülü bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

SAMSUN'DA 1.63 PUAN ORTALAMASI

52 yaşındaki teknik adam, Samsunspor ile çıktığı 72 karşılaşmada 33 galibiyet, 18 beraberlik ve 21 mağlubiyetle maç başına 1.63 puan ortalaması yakaladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası