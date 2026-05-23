Anadolu Ajansı
İstanbul'da sahte para ve altın operasyonu
İstanbul'da 660 bin 800 dolar ve 71 bin 180 euroluk sahte banknot ile 21 kilogram sahte altın ele geçirildi. Söz konusu operasyonda 2 şüpheli de gözaltına alındı.
Özetle Dinleİstanbul'da sahte para ve altın operasyonu
Kaydet
Gündem az önce
İstanbul Emniyeti, Kurban Bayramı öncesi sahte para ve altın kullanımını önlemeye yönelik operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
- Operasyonda 660 bin 800 dolar ve 71 bin 180 euroluk sahte banknot ele geçirildi.
- Ayrıca 21 kilogram sahte altın, 6 bin adet euro filigranı, sahte altın yapımında kullanılan 16 kilogram sac levha, 5 bin altın ambalajı, 1 altın kesme ve pres makinesi ile 1 gram altın kalıbı bulundu.
0:00 0:00
1x
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi alışverişlerde sahte para kullanılarak gerçekleştirilebilecek dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik harekete geçti.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Bu kapsamda, Fatih'te belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Aramalarda, 660 bin 800 dolar ve 71 bin 180 euroluk sahte banknot, 21 kilogram sahte altın, 6 bin adet euro filigranı, sahte altın yapımında kullanılan 16 kilogram sac levha, 5 bin altın ambalajı, 1 altın kesme ve pres makinesi ve 1 adet gram altın kalıbı ele geçirildi.
Yakalanan zanlılar emniyete götürüldü.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR