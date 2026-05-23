Trabzonspor’un Avrupa rotası belli oldu: Fırtına’nın muhtemel rakipleri netleşti
Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi’ndeki kaderi 3 Ağustos’ta çekilecek kura ile belli olacak. Bordo-mavililer, play-off turunu geçmesi halinde doğrudan Avrupa Ligi lig aşamasına kalacak; elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Konferans Ligi’nde devam edecek. Karadeniz ekibinin muhtemel rakipleri arasında Salzburg, Rangers, Braga ve PAOK gibi Avrupa’nın dikkat çeken kulüpleri yer alıyor.
- Trabzonspor, 2025-2026 sezonunda ligi 3. sırada tamamladı.
- Aynı sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etti.
- UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan dahil olacak.
- UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi 3 Ağustos'ta yapılacak.
- Play-off turunu geçmesi halinde doğrudan UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına katılacak, elenmesi halinde ise UEFA Konferans Ligi lig aşamasından devam edecek.
- Muhtemel rakipleri arasında Salzburg, Rangers, Braga, PAOK gibi takımlar bulunuyor.
Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda puan tablosunu 3. sırada tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi'ndeki yol haritası netleşti. Bordo-mavili ekibin play-off turundan dahil olacağı organizasyondaki muhtemel rakipleri açıklandı.
KUPA ŞAMPİYONLUĞU VE AVRUPA BİLETİ
Trabzonspor, 2025-2026 sezonunu ligde 3. basamakta bitirmesinin ardından Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor ile karşılaştı. Rakibini mağlup ederek kupayı 10. kez müzesine götüren takım, bu sonucun ardından UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde etti. Organizasyonun statüsü gereği Trabzonspor, turnuvaya Avrupa Ligi play-off turundan giriş yapacak.
KURA ÇEKİM TARİHİ VE TRABZON'UN MUHTEMEL YOLCULUĞU
UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi, 3 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek. Çekilecek kuranın ardından eşleşmeler ve maç takvimi kesinleşecek.
UEFA'nın güncel turnuva formatı doğrultusunda, bordo-mavili ekibin önünde iki farklı senaryo bulunuyor:
Avrupa Ligi Senaryosu: Trabzonspor'un play-off turundaki rakibini elemesi durumunda, doğrudan UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasına katılacak.
Konferans Ligi Senaryosu: Temsilcimizin play-off turunda elenmesi halinde ise Avrupa serüveni sona ermeyecek; takım yoluna UEFA Konferans Ligi lig aşamasından devam edecek.
MUHTEMEL RAKİPLERİN LİSTESİ
Trabzonspor'un 3 Ağustos'taki kura çekiminde eşleşebileceği muhtemel rakipler, takımların ülkelerine göre şu şekilde sıralanıyor:
Avusturya: Salzburg
Belçika: St. Truiden
Bosna Hersek: Borac Banja Luka
Cebelitarık: Lincoln Red Imps
Çekya: Viktoria Plzen
Danimarka: Midtjylland
Finlandiya: KuPS Kuopio
İrlanda: Shamrock Rovers
İskoçya: Rangers
İsrail: Hapoel Be'er Sheva
Kosova: Drita
Macaristan: Ferencvaros
Portekiz: Braga
Yunanistan: PAOK