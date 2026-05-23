Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi’ndeki kaderi 3 Ağustos’ta çekilecek kura ile belli olacak. Bordo-mavililer, play-off turunu geçmesi halinde doğrudan Avrupa Ligi lig aşamasına kalacak; elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Konferans Ligi’nde devam edecek. Karadeniz ekibinin muhtemel rakipleri arasında Salzburg, Rangers, Braga ve PAOK gibi Avrupa’nın dikkat çeken kulüpleri yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda puan tablosunu 3. sırada tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi'ndeki yol haritası netleşti. Bordo-mavili ekibin play-off turundan dahil olacağı organizasyondaki muhtemel rakipleri açıklandı.

KUPA ŞAMPİYONLUĞU VE AVRUPA BİLETİ

Trabzonspor, 2025-2026 sezonunu ligde 3. basamakta bitirmesinin ardından Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor ile karşılaştı. Rakibini mağlup ederek kupayı 10. kez müzesine götüren takım, bu sonucun ardından UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde etti. Organizasyonun statüsü gereği Trabzonspor, turnuvaya Avrupa Ligi play-off turundan giriş yapacak.

KURA ÇEKİM TARİHİ VE TRABZON'UN MUHTEMEL YOLCULUĞU

UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi, 3 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek. Çekilecek kuranın ardından eşleşmeler ve maç takvimi kesinleşecek.

UEFA'nın güncel turnuva formatı doğrultusunda, bordo-mavili ekibin önünde iki farklı senaryo bulunuyor:

Avrupa Ligi Senaryosu: Trabzonspor'un play-off turundaki rakibini elemesi durumunda, doğrudan UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasına katılacak.

Konferans Ligi Senaryosu: Temsilcimizin play-off turunda elenmesi halinde ise Avrupa serüveni sona ermeyecek; takım yoluna UEFA Konferans Ligi lig aşamasından devam edecek.

MUHTEMEL RAKİPLERİN LİSTESİ

Trabzonspor'un 3 Ağustos'taki kura çekiminde eşleşebileceği muhtemel rakipler, takımların ülkelerine göre şu şekilde sıralanıyor:

Avusturya: Salzburg

Belçika: St. Truiden

Bosna Hersek: Borac Banja Luka

Cebelitarık: Lincoln Red Imps

Çekya: Viktoria Plzen

Danimarka: Midtjylland

Finlandiya: KuPS Kuopio

İrlanda: Shamrock Rovers

İskoçya: Rangers

İsrail: Hapoel Be'er Sheva

Kosova: Drita

Macaristan: Ferencvaros

Portekiz: Braga

Yunanistan: PAOK

