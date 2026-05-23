İhlas Haber Ajansı
Trabzonspor'da Nwakaeme ve Visca'ya veda: Antalya'da duygusal anlar
Trabzonspor'un 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de şampiyon olan kadrosunda yer alan Anthony Nwakaeme ile Edin Visca’ya, Konyaspor ile Antalya'da oynanan Türkiye Kupası finali öncesinde teşekkür plaketi verildi.
Trabzonspor Kulübü, sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek Edin Visca ile Anthony Nwakaeme'ye, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor ile oynanan karşılaşma öncesinde teşekkür plaketi takdim etti.
Maç öncesi saha kenarında gerçekleştirilen törene; Başkan Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya ve 2 futbolcu katıldı.
Plaket töreninin ardından tribünleri selamlayan Visca ve Nwakaeme, bordo-mavili taraftarların tezahüratlarına karşılık verdi. Antalya'da duygusal anlar yaşanırken; Trabzonspor taraftarı, 2 futbolcuya sevgi gösterilerinde bulundu.
