Trabzonspor Kulübü, sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek Edin Visca ile Anthony Nwakaeme'ye, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor ile oynanan karşılaşma öncesinde teşekkür plaketi takdim etti.

Maç öncesi saha kenarında gerçekleştirilen törene; Başkan Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya ve 2 futbolcu katıldı.

Edin Visca ve Anthony Nwakaeme'ye veda töreni

Plaket töreninin ardından tribünleri selamlayan Visca ve Nwakaeme, bordo-mavili taraftarların tezahüratlarına karşılık verdi. Antalya'da duygusal anlar yaşanırken; Trabzonspor taraftarı, 2 futbolcuya sevgi gösterilerinde bulundu.

