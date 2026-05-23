Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz şubat ayında yollarını ayıran ve ayrılık haberleri magazin gündeminde uzun süre konuşulan ünlü çift, bu kez yeni bir projeyle gündeme geldi. Ayrılık sonrası sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkan ve birlikte yer aldıkları fotoğrafları kaldıran ikili Mercan Köşk dizisinde buluştu.

2024’te başlayan Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka’nın ilişkisi kısa sürede magazin dünyasının en çok konuşulan birlikteliklerinden biri haline gelmişti. Ancak şubat ayında gelen ayrılık haberi hayranlarını şaşırtmış, çiftin ilişkilerini sessiz sedasız noktaladığı öğrenilmişti. Ayrılık sonrası ikilinin sosyal medya hamleleri de dikkat çekmiş, birbirlerini takipten çıkmaları “kesin ayrılık” yorumlarına neden olmuştu.

Kubilay Aka

AYNI PROJEDE BULUŞTULAR

Tüm bu gelişmelerin ardından ikiliden dikkat çeken yeni bir hamle geldi. Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka, ATV’nin yeni sezon için hazırladığı “Mercan Köşk” dizisinin başrollerinde yer almak için anlaşma sağladı. İkilinin aynı projede buluşacak olması sosyal medyada da yankı uyandırdı.

Öte yandan ünlü çiftin kısa süre önce yeniden barıştığı yönünde iddialar da ortaya atılmıştı. Ancak taraflardan konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmezken, bu iddiaların doğruluğu henüz netlik kazanmadı.

Hafsanur Sancaktutan

MERCAN KÖŞK DİZİSİNİN KONUSU

Çekimlerinin Tarsus’ta gerçekleştirileceği belirtilen “Mercan Köşk” dizisinin hikayesi de şimdiden merak konusu oldu. Dizide, polis kızı Cemre’nin ani bir kararla yaptığı evliliğin ardından eşinin nikah sonrası ortadan kaybolmasıyla gelişen gizemli olaylar ve zorlu arayış süreci ekranlara taşınacak.

Cemre'nin (Hafsanur Sancaktutan) hayatı, nikâhının hemen ardından eşinin gizemli bir şekilde kaybolmasıyla altüst olur. Gerçeğin peşine düşen Cemre'nin yolculuğu, onu Tarsus'a, gizemlerle dolu Mercan Köşk'e sürükler. Diğer tarafta ise ailesini korumak için büyük bir sırrı saklayan Aras (Kubilay Aka) vardır.

Aras'ın kurduğu kusursuz düzen, Cemre'nin Mercan Köşk'e gelişiyle temelinden sarsılır. İkilinin yolları kesiştiğinde, iki düşman aile arasında ölümcül bir mücadele baş gösterirken; bu tehlikeli karşılaşma aynı zamanda imkânsız bir aşkın da ilk kıvılcımını ateşleyecektir. Güçlü oyunculuk performansları ve sürükleyici hikayesiyle

'Mercan Köşk', yeni sezonda atv ekranlarında izleyiciyi büyülemeye hazırlanıyor.

