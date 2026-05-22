Fenerbahçe'de başkanlığa adaylığını koyan Hakan Safi; kulübün ekonomik yapısı, stat projesi, teknik direktör seçimi ve transferlere kadar birçok konuda soruları cevapladı.

Fenerbahçe Kulübü'nde 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda aday olan Hakan Safi, TRT Spor'da birçok konuda açıklamalar yaptı.

Hakan Safi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İNŞALLAH SENEYE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

"Fenerbahçe, 8. kez Final Four'da. Önemli olan her sene buralarda olmak. İnşallah seneye şampiyon olacağız. Ben basketbola sevgimi ve yeteneğimi 7-8 yaşımda keşfettim. Bugün bu kadar hırslı ve mücadeleciysem basketbolun faydası oldu. Takımdaşlığın ne olduğunu anladım. Üniversiteye kadar basketbol oynadım. Üniversitede ayağımdaki sakatlık nedeniyle bıraktım."

"FENERBAHÇE'NİN EVLADIYIM"

"Biz Kasımpaşa evladıyız, bizden büyük ağabeylerimiz maçlara giderdi. Kasımpaşalılık ve Fenerbahçelilik vardı, maçlara giderdik. Maçlar gündüz ikideydi, gece 11'de maça giderdik, gazete kağıdı üstünde gişe önünde uyurduk. Hoşumuza gidiyordu bu. Yeni dünyada 5 dakikada maça giriyorsun ama geceden gidip gazete kağıdında uyumak çok hoşumuza gidiyordu. Birbirimizle kol kola sarılıp yatardık stadyum duvarının dibinde. Dayım beni Beşiktaşlı yapmaya kalktı ama ben Fenerbahçeli oldum. Hala bir Fenerbahçe evladıyım."

"YÖNETİME İYİ Kİ DE GİRMİŞİM"

"Sevgili başkanımız Ali Koç'un davetiyle 2024'te yönetici oldum. Rakip de bana adaylık teklifi yaptı, kamuoyu bunu biliyor. Ben olduğum yerde devam edip yerimi değiştirmedim. Mevzi değiştirmek bize yakışmazdı. Ben Ali Koç başkanımla devam ettim, iyi ki de devam etmişim. Ona buradan selam söylüyorum. 15 ay çalıştık, Fenerbahçe'nin dertlerini, sorunlarını, ne yapılması gerektiğini gördüm. İyi ki de girmişim yönetime."

"BANA ÇILGINSIN DİYORLAR"

"Fenerbahçe çok büyük bir sorumluluk. Çok şeyler gördüm öğrendim. Bugüne geldiğimiz zamanda, Fenerbahçe'de 1 yıl sonra yine seçim olacak. Ben de Fenerbahçeme hizmet ettim, sevdam için yaptım, hiçbir karşılık beklemedim, hiç çekinmem bir daha yaparım. Gözüm karadır. Fenerbahçe menfaati neyi gerektiriyorsa onu yaptım. Sağ olsun camiadan teveccüh var. Kimi arkadaş 1 sene sonra çık bekle dedi, rakip var dediler ama ben risk almayı severim, 'zaman bu zamandır' dedim. Hesapsız kitapsız koşulsuz çıktım. Normalde çıkmam risk. 1 sene beklesem 3 yıllık seçim olacak. Ben kaçmadım. Kurnazlık da yapmadım. Fenerbahçe'nin kaybedecek 1 yılı yok, bırakın 1 yılı 1 günü bile yok. Camianın beklentisinin farkındayım. Çıktım aday oldum. İyi ki aday oldum. Bana 'çılgınsın, iddialısın' diyorlar. Evet öyleyim. Hayatım cesaretle meydan okumakla geçti. Bugün Fenerbahçe'ye hizmet etmeyi bir görev kabul ediyorum. Camiamız görev verirse bu oyunu kendim oynamak istiyorum. Fenerbahçe'de görev aldığım dönemde, ben icracı değildim. Bir şeylerin de eksik olduğunu düşündüm. O günkü şartlarda bir şeyler yapmaya çalıştım maddi manevi. Bugün icracı olmaya karar verdim. Ben hayatım boyunca ikinci adam olmadım. Tırnaklarımla kazıya kazıya buraya geldim, hala kazıyorum. Bu işi de yaparım, inancım var, iştahım var, cesaretim var. Gün bugündür deyip yarını bekledim. Şimdi cesaretimle tam yol devam ediyorum. Sağa sola yukarı aşağı bakmıyorum. Buyurun sandıkta yarışalım. Sandık Fenerbahçe'nin namusudur. Herkes hizmetini göstersin. Derdimiz bu."

"KENDİ OYUNUMU OYNAYACAĞIM"

"Eksik demeyelim de ben yaptığım ticari işler dolayısıyla gözlem yapmayı tercih ettim, görev istemedim, istesem belki Ali Başkan verirdi. İçeriyi görmek istedim. Başımızda saygıdeğer başkanımız vardı. Ben kendi oyunumu oynamak istiyorum. Oyunumun başarılı olacağıını görüyorum. Ben eksikleri gördüm zaten. Benim oyunum, o oyun değildi. Ben kendi oyunumu oynayacağım."

"FENERBAHÇE'NİN KAYNAK PROBLEMİ YOK, BEN VARIM"

"Nasıl yapacağım derseniz, 15 aylık süreçte kulübü gördükten sonra kendi oyunumun nasıl olacağını anladım. İçeriye kaynak sağladık, bunu da Türk hukuk sistemine uygun yaptık. Parayı içeri sokacağız, nasıl sokulacağını biliyoruz. İçeriye soktuğumuz para reklam ve bağıştır. Fenerbahçe'den 1 kuruş alacağım yoktur. Hepsi limitlere girdi bu paraların. Nasıl sokacağımızı değil de parayı nasıl harcayacağımızı sormak lazım. Fenerbahçe'nin kaynak problemi yoktur. Ben varım zaten. Arkadaşlarımız var. Fenerbahçe'nin kaynaklarını nasıl kullanacağı önemli."

"HİKAYE ORADA TERSİNE DÖNMEYE BAŞLADI"

"Fenerbahçe'nin hikayesi nerede başlıyor, 12 şampiyonluk bizimdi, en yakın rakibin 9'du. Bizim stadyumumuzun kapasitesi 25 bindi, Ali Sami Yen ona yakındı, İnönü 19 bindi. Eski başkanlarımız stadyum kazandırdı. Biz 55 bin olduk, rakipler kendi rakamında kaldı. Biz o araları açtık ama yeteri kadar açamadık. Kaybettiğimiz 3 tane şampiyonluk var, herkes de bunu biliyor. Rakiplerimiz de stadyumlarına kavuştu, hikaye orada tersine dönmeye başladı. Bizim UEFA standartları nedeniyle stadyumumuz 45 bine düştü. Fenerbahçe'nin loca sayısı 78 diye biliyorum, Galatasaray'ın 200 küsürlerde. Sportif AŞ'nin en büyük yapısı stadyum geliridir. Biz orada rakibimizden 40-60 milyon avro arası eksideyiz benim hesabıma göre. Şampiyonlar Ligi'ne gidemediğimiz için bu sene 19.5 aldık biz, rakip 58-59 aldı. Bir de bizim basketbol sevdamız var. Fenerbahçe basketbolu seven, Türkiye'ye sevdiren, en zirvedeki kulüptür. Erkek ve bayan 40 milyon avro bütçe, erkek 35 kadın ise 5. Burada en yakın rakibimiz 8-10 civarında. 30 da oradan fazla var rakipten. Biz her sene maça eksi 120 milyon avro ile başlıyoruz. Bunu 0-0'a getirmemiz lazım. Fenerbahçe sevdalılar, iş insanları daha tutkulu, daha bonkördür. Bunu eşitlememiz lazım.

"FENERBAHÇE'NİN MAKUS KADERİ YENİDEN DEĞİŞECEK"

"Bu da transferlere, stadyuma, her yere yansıyor. Benim Fenerbahçem en büyük Fenerbahçe'dir. Biz en büyük olacağız. Ben hep öyle gördüm. En büyük transferi biz yapardık, en büyük stadyum bizdeydi, en çok formayı biz satardık, en çok biz şampiyon olurduk. Bizleri ikinciliğe alıştırdılar, isyanım buna. Takımımız en büyük olacak. Bu ekonomik gerçekleri de herkes bilsin. Stadyumu kendi yerinde 65'e çıkartabiliyoruz. Tesadüfe bak, benim limanımı yapan statikçi kardeşimle stadyumu yapan statikçi aynıymış. Stadyumun çatısını kaldırıp çelik blok çıkarak stadyum büyüyebiliyor. Arabistan'da adam çöle 300 metre kule yapıyor. Bizim mühendislerimiz de yapar. Yapılır. İrade lazım. Kendi yerinde yapacağız, göreceksiniz. 1.5 senede tamamlayacağız. Stadyumu taşımadan, bir yere taşınmadan en büyük olacağız. Fenerbahçe'nin makus kaderi yeniden değişecek. Biz bunu yapacağız."

"FENERBAHÇE'NİN GELİRİ 1 MİLYAR AVRO OLACAK!"

"Ben de büyüklük ve şampiyonluk hastalığı var. Ben branşları küçültmek değil büyütmek istiyorum. Fenerbahçe'nin geliri 350 milyon avro, bunu 500'e ardından 1 milyara çıkaracağız. Birkaç branş daha var açmak istediğim, açacağız. Fenerbahçe bir futbol kulübü değildir, her branşıyla dünya kulübüdür. Biz kupaların takımıyız. Nerede kupa varsa müzemize gelmek zorunda. Bu bütçe tüm branşlara yansıyacak. İddialıyız. Benim hayatım iddia üzerine geçti. Milyar dolarlık şirketleri güzel yönetiyoruz, sorunumuz yok, tırnaklarımızı kazıya kazıya buraya geldik."

"MALDINI AKIL HOCALIĞI YAPIYOR"

"Ben uluslararası bir limana sahibim. 80'den fazla ülkeyle ticaret yapıyorum. Her gittiğimiz ülkede futbol konuşuyoruz. Paolo Maldini, bir arkadaşımın arkadaşı. Tesadüfen tanışıp dost olduk. Maldini gibi 2-3 kişiyle daha konuştum. Maldini iyi bir futbol adamı. Dedesi de topçu, babası da, kendisi ve oğlu. 4 kuşaktır futbolcu. Maldini benim arkadaşım, hafta sonu geliyor. Bizim onla dostluğumuz var. Bizim yapacağımız transferlerde akıl hocalığı yapıyor. Benim Avrupa'daki, dünyadaki yüzüm. Arkadaşım olmasından mutluluk duyuyorum. Kendisi Milan'ın efsanesi. O Milan'a yakışır, biz de Fenerbahçe'ye yakışırız. Dostluğumuz hep devam edecek."

"MOURINHO İLE BUGÜN KONUŞTUM"

"Mourinho da benim arkadaşım. Bugün de görüştüm. Fenerbahçe'de başarılı olamadı ama Real Madrid'e gitti, tebrik ettim. Avrupa'da Chelsea taraftarıyım 99'dan beri, 2006'da geldi Chelsea'ye. Bir dünya markasıdır. Kendi yolunu seçti ama dostluğumuz devam ediyor. Kampanyamızı desteklemeye başka arkadaşlar da gelecek. Zamana bırakalım."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİNİ TARAFTARIMIZ DİNLEYECEK"

"Şampiyonlar Ligi'ne katılmama, ikinci planda tutma gibi bir düşüncemiz yok. O müziği taraftarımız stadımızda dinleyecek. Her yarışta olmak zorundayız. Kadromuzu ona göre kuracağız. Şampiyonlar Ligi müziğini en yakın zamanda stadımızda dinleteceğiz. Kadro yapılanmamızı sadece lig için yapmıyoruz."

"3-4 BÖLGEYE DÜNYA YILDIZI ALACAĞIZ"

"Biz ne yapalım da fark yaratalım; bir kere işin içinde ben ve arkadaşlarım var, fark bu. Finans açığı var dediler, ne kadarsa kapatacağız. Benim talip olduğum oyuncular dünya yıldızı. Biz de rakamı düşürüp ağustosu bekleyip fırsat kovalarız, ben öyle yapmayacağım. Takımı dünya yıldızlarıyla dolduracağız. Fenerbahçe'nin 3-4 bölgesine dünya yıldızı alacağız. Bir forvet, bir forvet daha, sol stoper ve en son kaleci."

JORGE JESUS HAKKINDA

"Ben tek adam şovuna inanmam, takım oyununa inanırım. İstişareyi severim. Türkiye Ligi'ni bilen hoca diyorum. Bizim Jorge Jesus ile bir temasımız yok. Benim felsefemle onun felsefesi aynı değil."

SÖRLOTH VE LEAO

"Yavaş yavaş ilerliyoruz. Son haftayı bekleyin. Sandık yarın değil. Bilsem yarın da açıklarım ama kıymeti yok. Sandığa geldiğinde Fenerbahçeli kardeşlerimin kafasında soru işareti olmayacak. Ben iddialı bir adamım. Ben hayatımın en verimli senelerini buraya veriyorum. Tarihin en iddialı kadrosunu göreceksiniz. Fenerbahçe borçla morçla uğraşmıyor, gelmeyin kardeşim diyor. Hangi ateşten gömleği giyeceğimi biliyorum. O ateşi söndürmeye geliyorum."

