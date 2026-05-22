Teknik Direktör İsmail Kartal, yurt dışından teklifler aldığını ancak Fenerbahçe'den başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi ile bir görüşmesinin bulunmadığını açıkladı.

Fenerbahçe ile anılan İsmail Kartal, Sporcast yayınında sarı lacivertli dönemi ve kendisi hakkında yapılan eleştirilere ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"HAYATIMDA HİÇ KONUŞMADIM"

Fenerbahçe'den bir teklif almadığını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Ne Aziz Başkan'dan ne Hakan Safi Bey'den bir teklif almadım. Hakan Safi Bey'le hayatımda hiç konuşmadım." diye konuştu.

"İKİ TEKLİF ALDIM"

Yurt dışından teklifler aldığını açıklayan Kartal, "Avrupa'dan ve Arap Yarımadası'ndan iki teklif aldım. Şu anda süreç devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"DZEKO VE TADIC İLE ARKADAŞ GİBİYDİK"

Sarı lacivertlilerde birlikte çalıştığı Edin Dzeko ve Dusan Tadic hakkında da konuşan Kartal, "Dzeko ve Tadic ile arkadaş gibiydik. Onlarla çok net konuşuyordum. Onlar da benimle konuşuyordu. Tadic bana el kaldırıp çok soru sorardı, ben de detaylı bir şekilde anlatırdım." dedi.

"3 KEZ GELDİ KUPA ALAMADI SÖYLEMİ"

Kendisi hakkında yapılan "3 kez geldi, kupa alamadı" eleştirilerine de cevap veren İsmail Kartal, "Şimdi şöyle, 3 sefer geldi kupa alamadı söylemi var. Bir kere benim 1 tane kupam var. Galatasaray'ı yenerek Süper Kupa'yı kazandık. Bilmeyenler varsa bunu bir bilsin bir kere. İkinci sene kurşunlandık. Üçüncü sene ise 99 puan topladık ama şampiyon olamadık." ifadelerini kullandı.

