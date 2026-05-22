Gülistan Doku davasında Umut Altaş, ABD'de gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında hakkında kırmızı bülten çıkartılan firari şüpheli Umut Altaş, ABD güvenlik makamları tarafından gözaltına alındı. Altaş'ın bugün basına yansıyan röportajının ardından Türkiye, ABD ile temasları arttırmıştı.
- Umut Altaş'ın gözaltına alınması için Interpol nezdinde işlemler başlatılmıştı.
- Firari şüpheli Altaş'ın ABD'de bir gazeteye verdiği röportaj sonrası Türkiye girişimlerini hızlandırmıştı.
- Röportajda Altaş, Türkay Sonel'in cinayeti kendisine itiraf ettiğini öne sürdü.
- Altaş, Türkay Sonel ile telefonla görüştüğünü ve bildiklerini yargıyla paylaşacağını belirtti.
Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Interpol nezdinde işlemler başlatılarak, hakkında kırmızı bülten çıkarılan Altaş'ın ABD güvenlik makamları tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.
Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında, ABD'de bulunan firari şüpheli Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına ilişkin süreç, Adalet Bakanlığınca başlatılmıştı.
TÜRKİYE GİRİŞİMLERİ HIZLANDIRMIŞTI
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla, Gülistan Doku cinayetinin firari şüphelisi Umut Altaş'ın yakalanması için girişimler hızlandırılmıştı.
VERDİĞİ RÖPORTAJ SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ
Alınan bilgiye göre, yapılan açık kaynak araştırması sonucunda kırmızı bültenle aranan Umut Altaş'ın 24 TV ve Akşam gazetesine röportaj verdiği tespit edildi.
Akşam Gazetesi Washington Temsilcisi Yavuz Atalay'ın gerçekleştirdiği röportajda, suçlu olmadığını ifade eden şüphelinin, hakkında kırmızı bülten yayımlandığından haberinin bulunduğunu ve Türkiye'ye dönme niyetinde olduğunu söylediği belirlendi.
FBI İLE TEMASA GEÇİLDİ
Söz konusu haber bağlantısı, değerlendirilmek üzere ABD Interpol Birimi, FBI irtibat görevlisi ve Interpol Genel Sekreterliği Kaçak Soruşturma Destek Birimi (FIS) ile paylaşıldı.
SONEL CİNAYETİ ALTAŞ'A İTİRAF ETTİ
ABD'nin New York şehrinde olduğu belirtilen firari şüpheli Altaş röportajda, Türkay Sonel'in cinayeti işlediğini bizzat kendisine itiraf ettiğini öne sürdü.
ABD'DEN SONEL İLE TEMAS KURDU
ABD'de bulunduğu süre içinde Türkay Sonel ile birkaç kez telefonla görüştüğünü belirten Altaş, artık kaçmayacağını ve bildiği her şeyi yargıyla paylaşacağını açıkladı.