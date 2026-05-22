Gülistan Doku soruşturmasında hakkında kırmızı bülten çıkartılan firari şüpheli Umut Altaş, ABD güvenlik makamları tarafından gözaltına alındı. Altaş'ın bugün basına yansıyan röportajının ardından Türkiye, ABD ile temasları arttırmıştı.

Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Interpol nezdinde işlemler başlatılarak, hakkında kırmızı bülten çıkarılan Altaş'ın ABD güvenlik makamları tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında, ABD'de bulunan firari şüpheli Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına ilişkin süreç, Adalet Bakanlığınca başlatılmıştı.

Umut Altaş

TÜRKİYE GİRİŞİMLERİ HIZLANDIRMIŞTI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla, Gülistan Doku cinayetinin firari şüphelisi Umut Altaş'ın yakalanması için girişimler hızlandırılmıştı.

VERDİĞİ RÖPORTAJ SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ

Alınan bilgiye göre, yapılan açık kaynak araştırması sonucunda kırmızı bültenle aranan Umut Altaş'ın 24 TV ve Akşam gazetesine röportaj verdiği tespit edildi.

Gülistan Doku

Akşam Gazetesi Washington Temsilcisi Yavuz Atalay'ın gerçekleştirdiği röportajda, suçlu olmadığını ifade eden şüphelinin, hakkında kırmızı bülten yayımlandığından haberinin bulunduğunu ve Türkiye'ye dönme niyetinde olduğunu söylediği belirlendi.

FBI İLE TEMASA GEÇİLDİ

Söz konusu haber bağlantısı, değerlendirilmek üzere ABD Interpol Birimi, FBI irtibat görevlisi ve Interpol Genel Sekreterliği Kaçak Soruşturma Destek Birimi (FIS) ile paylaşıldı.

SONEL CİNAYETİ ALTAŞ'A İTİRAF ETTİ

ABD'nin New York şehrinde olduğu belirtilen firari şüpheli Altaş röportajda, Türkay Sonel'in cinayeti işlediğini bizzat kendisine itiraf ettiğini öne sürdü.

Türkay Sonel

ABD'DEN SONEL İLE TEMAS KURDU

ABD'de bulunduğu süre içinde Türkay Sonel ile birkaç kez telefonla görüştüğünü belirten Altaş, artık kaçmayacağını ve bildiği her şeyi yargıyla paylaşacağını açıkladı.

