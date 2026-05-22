Çorum’da yalnız yaşadığı öğrenilen Mustafa Bülbül evinde ölü buldu. Bülbül'ün 250 kiloluk cansız bedeni 4. kattaki evinden çıkarılamayınca adrese forklift çağrıldı. Ekipler cenazeyi çıkarırken zor anlar yaşadı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan yaklaşık 250 kilo ağırlığındaki kişinin cenazesi evinden güçlüklerle çıkarıldı.

Yalnız yaşayan adamın acı sonu! Cenazesi teleskopik forkliftle çıkarıldı

BAKICISI CANSIZ BEDENİNİ BULDU

62 yaşındaki Mustafa Bülbül, eve gelen bakıcı tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Bülbül'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

250 KİLOLUK CENAZE FORKLİFT ÇIKARILDI

Yaklaşık 250 kilo ağırlığında olduğu öğrenilen Bülbül’ün cenazesi 4. kattaki daireden teleskopik forklift yardımıyla indirildi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Çorum'a gönderildi.

