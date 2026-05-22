Grand Kartal davasında yeni gelişme! İstinaf kararını verdi
Bolu’da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davada verilen ağır hapis cezaları istinaf mahkemesince hukuka uygun bulundu. Sanık avukatlarının itirazı reddedildi, süreç Yargıtay’a taşınacak.
- Yangında hayatını kaybeden 34 çocuğa karşı 34 sanık, "Olası kastla öldürme" suçundan 34'er kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
- Aynı sanıklara, yangında yaşamını yitiren 44 yetişkin yönünden "Olası kastla öldürme" suçundan 44'er kez 24 yıl 11'er ay hapis cezası verildi.
- Otel muhasebe personeli Cemal Özer ve Mehmet Salun'a "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.
- İstinaf mahkemesi, sanık avukatlarının itirazlarını inceleyerek Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararlarında hukuka aykırılık bulunmadığına hükmetti.
- Bundan sonraki süreçte, istinaf mahkemesince onanan kararlara ilişkin itirazların Yargıtay'a yapılacağı belirtildi.
21 Ocak 2025 tarihinde Grand Kartal Otel'de meydana gelen, 78 kişinin ölümüne sebep olan yangın faciasının ardından başlatılan hukuki süreçte istinaf aşaması tamamlandı. Sanık avukatlarının, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 31 Ekim 2025 tarihli karar duruşmasında verdiği hükümlere yönelik yaptığı itirazı inceleyen istinaf mahkemesi, kararda hukuka aykırılık bulunmadığına hükmederek cezaları onadı.
34 KEZ MÜEBBET HAPİS VERİLDİ!
31 Ekim'de görülen davanın duruşmasında, tutuklu sanıklar otelin sahibi Halit Ergül, şirketin yönetim kurulu üyeleri Emine Murtezaoğlu Ergül, Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otel müdürü Zeki Yılmaz, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, Grand Kartal Otel'in Genel Müdürü Emir Aras, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar, 34 çocuğa karşı "Olası kastla öldürme" suçundan 34'er kez müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Aynı sanıklara yangında yaşamını ölen 44 yetişkin yönünden 44'er kez "Olası kastla öldürme" suçundan 24 yıl 11'er ay hapis cezası verilmişti.
Mahkeme heyeti, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan yargılanan otel muhasebe personeli Cemal Özer ve Mehmet Salun'u 22 yıl 3'er ay, LPG tesisat bakım görevlileri Doğan Aydın ve Muharrem Şen ile İş Güvenliği Uzmanı Kübra Demir'i 21 yıl 4 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırmıştı.
Heyet; mutfak personeli Reşat Bölük, teknik görevliler Tahsin Pekcan ve Hüseyin Özer, denetim şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ve çalışanı Aleyna Beşinci, kafe işletmecileri İbrahim Polat ve İsmail Karagöz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, eski Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel ile Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan'a 21'er yıl, teknik personel Bayram Ütkü'ye 18 yıl, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin'e ise 12 yıl hapis cezası vermişti.
İSTİNAF MAHKEMESİ KARARI KABUL ETTİ
Sanık avukatları tarafından istinaf mahkemesine taşınan davada sonuç değişmedi. İstinaf mahkemesi Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararlarını onayladı. Bundan sonraki süreçte, istinaf mahkemesince onanan kararlara ilişkin itirazların Yargıtay’a yapılacağı öğrenildi.