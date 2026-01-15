78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel’deki yangın faciasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, karara itiraz etti. Başsavcılık, otel sahibi aile üyelerinin 'olası kast' yerine 'bilinçli taksir', kamu görevlilerinin ise 'bilinçli taksir' yerine 'taksir' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Bolu Kartalkaya kayak tesisinde bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, faciaya ilişkin çok sayıda ihmal ortaya çıkmıştı. Türkiye’nin yüreğini yakan davada mahkeme heyeti, sanıkların “olası kastla öldürme” suçundan cezalandırılmasına hükmetmişti.

Grand Kartal Otel faciasında yürek sızlatan itiraz! Başsavcılık daha hafif ceza istedi

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALMIŞLARDI

Otel sahibi Halit Ergül, eşi Emine Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, damadı Emir Aras ile birlikte toplam 11 sanığa 34’er kez müebbet hapis cezası verilmişti. Cezalandırılan diğer sanıklar arasında Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Sedat Gülener, Kenan Coşkun ve İrfan Acar yer almıştı. Mahkeme, 34 çocuğun ölümünden dolayı “ağırlaştırılmış müebbet”, 44 yetişkinin ölümü nedeniyle de “müebbet” hükümlerini ayrı ayrı uygulanmıştı.

CEZALARA İTİRAZ!

Davada yeni bir gelişme yaşandı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz ederek Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvurdu. Başsavcılık, otel sahibi aile üyelerinin 'olası kast' yerine 'bilinçli taksir', kamu görevlilerinin ise 'bilinçli taksir' yerine 'taksir' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Hazırlanan itiraz dilekçesinde sanıkların suç vasıflarının yeniden değerlendirilmesi istendi. Dilekçede ‘Olası kastla öldürme ve yaralama’ suçundan ceza alan Grand Kartal Otel Yönetim Kurulu Üyeleri Emine Murtezaoğlu Ergül ile kızları Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras’ın suç vasfına itiraz edildi.

'OLASI KAST DEĞİL BİLİNÇLİ TAKSİR' DEDİ

Başsavcılık, sanıkların eylemlerinin ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

OTEL MÜDÜRÜ İÇİN İNDİRİM TALEBİ

Dilekçede bilinçli taksirle’ suçundan ceza alan Otel Müdürü Zeki Yılmaz’a ilişkin de bir talep yer aldı.

Yılmaz’ın yangın güvenliği eğitimi ve tatbikatları yaptırmadığı,

Sorumlu olduğu yangın paneli, duman dedektörleri ve alarm sistemleri konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmediği,

Yılmaz’ın sonucu öngörmesine rağmen tedbirsiz davrandığı belirtilerek, ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan cezalandırılması talep edildi.

BERAAT EDENLERE CEZA İSTENDİ

Savcılık, yargılama sonucunda beraat eden mutfak personeli Faysal Yaver ile İş Güvenliği Uzmanı Ece Kayacan hakkındaki karara da itiraz ederek, bu isimlerin ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan cezalandırılması gerektiğini belirtti. FQC Global Sertifikasyon A.Ş. yetkilisi Ali Ağaoğlu ile şirket çalışanı Aleyna Beşinci hakkında ‘Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan ceza verilmesi istendi.

KAMU GÖREVLİLERİ

Dilekçede, Bolu İl Özel İdaresi eski Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, Ruhsat ve Denetim Şube Müdürü Yeliz Erdoğan ile eski şube müdürü Mehmet Özel’in eylemlerinin ‘Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçu kapsamında kaldığı ifade edilerek, kararın bu yönde düzeltilmesi talep edildi.

OLASI KAST VE BİLİNÇLİ TAKSİR NEDİR?

Olası kast, fiilin neticesinin öngörülmesine rağmen “olursa olsun” düşüncesiyle suçun işlenmesini, neticenin kabullenilmesini; bilinçli taksir ise, suçun öngörülen neticesinin gerçekleşmeyeceğine duyulan güvenle işlenmesini, neticenin gerçekleşmesinin istenmemesini ifade eder.

Bilinçsiz taksir, kişinin dikkat ve özen yükümlülüğüne uymayarak suçun kanuni tanımındaki neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir. Bilinçli taksir ise kişinin öngördüğü neticeyi istememesine rağmen, neticenin meydana gelmesi durumunda ortaya çıkar ve ceza üçte birden yarısına kadar artırılır.

