Kartalkaya davasında kimler, ne kadar ceza aldı? Halit Ergül'ün cezası belli oldu

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak 2025’te meydana gelen yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Felakete ilişkin süren yargılamada Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıkladı. Duruşmanın dördüncü gününde verilen hükümle, otel sahibi Halit Ergül’ün de bulunduğu 11 sanığın cezası belli oldu.

KARTALKAYA DAVASINDA KİMLER, NE KADAR CEZA ALDI?

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Grand Kartal Otel yangını davasında, 20'si tutuklu 32 sanık hakkında hüküm verildi.

Mahkeme heyeti, Grand Kartal Otel yangınında hayatını kaybeden 78 kişiyle ilgili olarak sanıkların “olası kastla öldürme” suçundan cezalandırılmasına hükmetti. Karara göre otel sahibi Halit Ergül, eşi Emine Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, damadı Emir Aras ile birlikte toplam 11 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Cezalandırılan diğer sanıklar arasında Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Sedat Gülener, Kenan Coşkun ve İrfan Acar yer aldı. Mahkeme, 34 çocuğun ölümünden dolayı “ağırlaştırılmış müebbet”, 44 yetişkinin ölümü nedeniyle de “müebbet” hükümlerini ayrı ayrı uyguladı. Böylece sanıklar hakkında birden fazla müebbet hükmü verilmiş oldu.

HALİT ERGÜL NE KADAR CEZA ALDI?

Davanın baş sanığı olan otel sahibi Halit Ergül, 78 kişinin ölümünden sorumlu tutuldu. Mahkeme, Ergül’e “olası kastla öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Ayrıca bazı mağdurların yaralanması nedeniyle “olası kastla yaralama” suçundan da ek ceza hükümleri değerlendirildi.

Savunmasında “yangının büyümesinde Aygaz tesisatındaki teknik hataların etkili olduğunu” öne süren Ergül, düzenli denetimlerden geçtiğini ve gerekli uyarıların kendisine bildirilmediğini belirtti. Ergül, “Ben işime eşimi ve çocuklarımı karıştırmazdım, sadece tatil için gelirlerdi” diyerek pişmanlığını dile getirdi ancak mahkeme bu beyanı yeterli görmedi.

GRAND KARTAL OTEL DAVASI SON DURUM

Kararın açıklanmasıyla birlikte dava sürecinin ilk derece aşaması tamamlandı. Tutuklu sanıklar, hükmün kesinleşmemesi nedeniyle temyiz hakkını kullanabilecek. Davaya ilişkin olarak savcılık ve mağdur aileleri de gerekçeli kararın ardından itiraz yoluna başvurabilecek.

Olayın ardından açılan idari ve teknik soruşturmalarda otelin LPG tesisatı, acil çıkış sistemleri ve yangın güvenliği denetimlerinde ihmallerin bulunduğu tespit edilmişti. 98 sayfalık iddianamede sanıklar hakkında toplam 1.998 yıla kadar hapis istenmiş, olay Türkiye’deki konaklama tesislerinde güvenlik denetimlerinin yeniden değerlendirilmesine yol açmıştı.