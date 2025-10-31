78 hayat burada sönmüştü... Grand Kartal davasında otel sahibi de dahil 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet

Bolu’da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davada sona gelindi. Dördüncü gününe giren üçüncü duruşmada mahkeme heyeti, karar öncesi son savunmaların alınmasının ardından saat 14.00’e kadar ara verdi. Aranın ardından sanıkların son sözleri dinlenecek ve mahkeme kararını açıkladı.

🟥 GRAND KARTAL OTEL DAVASINDA KARAR

Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davada, otel sahibi Halit Ergül'ün de aralarında bulunduğu 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi.

11 sanık 34 çocuğun ölümüne neden olmaktan ağırlaştırılmış müebbet, 44 kişi için de müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



Ağırlaştırılmış müebbet alan isimler ise şöyle:

Otel sahibi Halit Ergül, eşi Emine Ergül, kızı Elif Aras, kızı Ceyda Hacıbekiroğlu, damadı Emir Aras Otel müdürü Zeki Yılmaz, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye müdür vekili Kenan Coşkun, İtfaiye eri İrfan Acar, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir.

"BEN İŞİME EŞİMİ VE ÇOCUKLARIMI KARIŞTIRMAZDIM"

Mahkemede esasa ilişkin savunmasını yapan tutuklu sanık Halit Ergül, "Kiracı olduğum bu otelde herhangi bir yangının büyüklüğünü artıracak değişiklik yapmadım. Biz düzenli olarak denetleniyorduk. Aygaz bu olayda en büyük etken. Aygaz'ın en alt kademeden elemanları yargılanmakta. Yangın olayından sonra Türkiye'deki tüm otellerde gaz projelerini incelemeye başlamışlar. Bu eksiklikleri benim bilmem mümkün değildi. Kendi kendine sönebilecek bir yangın Aygaz yüzünden bu hale gelmiştir. Bizi can ve mal güvenliği bakımından denetleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı, bize eksiklikleri bildirmedi. Onların görmediği eksiklikleri benim görmem mümkün değildi. Keşke benim oteli de kapatsalardı da bunlar yaşanmasaydı. Ben diğer otelimde düğünlere izin vermiyordum. Havai fişek atılır da kuşlar ölür diye. Ben işime eşimi ve çocuklarımı karıştırmazdım. Onlar sadece tatil için gelirlerdi. Ben böyle bir yangını, bu riskleri öngöremedim. Eğer böyle olacağını bilsem çocuklarımı, torunlarımı o otelde kaldırmazdım. Tutuksuz yargılanmak istiyorum, çok üzgünüm" dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

21 Ocak 2025'te Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 137 kişi yaralanmıştı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 98 sayfalık iddianamede, otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar hakkında 78 kez "olası kastla öldürme" ile "olası kastla kasten yaralama" suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Otelin teknik görevlileri Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ve Muharrem Şen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ile eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in de "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi talep edilmişti.