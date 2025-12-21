Fenerbahçe'ye son haftaların formda ismi Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'dan kötü haber geldi. Talisca'nın sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildiği açıklandı. Brezilyalı yıldızın 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Anderson Talisca’nın dün oynanan Eyüpspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası bugün Ataşehir Medicana Hastanesi’nde MR’ı çekildi. Sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullandı.

Brezilyalı yıldızın 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

SON MAÇLARDA PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU

Talisca son maçlarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi, lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe'de tüm kulvarlarda skor üretmeyi başaran tecrübeli oyuncu, Brann deplasmanında 3, Konyaspor karşısında ise 2 gol atarak yıldızlaşmıştı.

ikas Eyüpspor karşılaşması öncesinde ligde 8, UEFA Avrupa Ligi'nde 4 ve UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 1 golü bulunan Talisca, ikas Eyüpspor karşısında 27. dakikada takımı öne geçiren golü kaydetti.

Talisca, üst üste 3 maçta 6. golüne ulaşırken, ligdeki gol sayısını 9'a yükseltti. Brezilyalı hücumcu, toplamda ise bu sezon 14 gole ulaştı.

