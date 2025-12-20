Fenerbahçe, Ederson ve Jhon Duran'ın 24 Aralık tarihinin Noel Bayramı arifesi olması nedeniyle, yoğun maç takvimi içerisinde önceden kulübe ilettikleri kişisel ve ailevi talepler doğrultusunda Beşiktaş maçı kadrosunda yer alamayacaklarını açıkladı. Sarı lacivertliler, 4 futbolcunun ise sakatlık nedeniyle derbide forma giyemeyeceğini kaydetti.

Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı file bekçisi Ederson ve Kolombiyalı golcü Jhon Duran'ın 24 Aralık tarihinin Noel Bayramı arifesi olması nedeniyle, yoğun maç takvimi içerisinde önceden kulübe ilettikleri kişisel ve ailevi talepler doğrultusunda Beşiktaş maçı kadrosunda yer alamayacaklarını duyurdu.

DERBİDE YOKLAR

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Ederson ve Jhon Duran, 24 Aralık tarihinin Noel Bayramı arifesi olması nedeniyle, yoğun maç takvimi içerisinde önceden kulübümüze ilettikleri kişisel ve ailevi talepler doğrultusunda Beşiktaş karşılaşmasının maç kadrosunda yer alamayacaklardır. Söz konusu durum, sezon başından bu yana devam eden yoğun müsabaka programı kapsamında sporcularımızın insani hassasiyetlerine saygı gösterilmesi anlayışıyla değerlendirilmiştir." denildi.

4 FUTBOLCU SAKAT

Fenerbahçe, sakatlıklarla ilgili olarak, "Diğer futbolcularımızdan Fred cezası nedeniyle; Edson Álvarez, Archie Brown ve Nelson Semedo ise sakatlıkları sebebiyle bu karşılaşmada forma giyemeyecektir.

Kulübümüz; sportif yükümlülükler, yoğun maç takvimi ve zorunlu müsabaka dışı durumları bir bütün olarak ele almakta, sporcularının profesyonel sorumlulukları ile sağlık ve bireysel ihtiyaçları arasında dengeli bir yaklaşım benimsemektedir.

Futbol A Takımımız, sahaya çıkacak kadrosuyla birlikte Ziraat Türkiye Kupası’ndaki hedefleri doğrultusunda kararlılıkla mücadelesini sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

