Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Eyüpspor'u 3-0 mağlup ederek ligin ilk devresini namağlup tamamladı. Sarı lacivertliler, ligde 2 maçlık beraberlik sersinin ardından Konya ve Eyüpspor maçlarını kazanarak üst üste ikinci galibiyetini elde etti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya geldi.

3 PUANI 3 GOLLE ALDI

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 3-0'lık skorla kazandı.

Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Anderson Talisca, 34. dakikada Marco Asensio ve 75. dakikada Jhon Duran kaydetti.

NAMAĞLUP TEK TAKIM

Süper Lig'deki 17 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, namağlup tek takım üvnaıyla puanını 39 yaptı ve maç fazlasıyla Galatasaray'ın önünde liderliğe yerleşti.

ORHAN AK YÖNETİMİNDE 5. YENİLGİ

ikas Eyüpspor ise 17 haftada 3 galibiyet, 4 beraberlik, 10 yenilgi alarak 13 puan kaldı ve 17. sırada yer aldı.

Teknik direktörlüğe Orhan Ak'ın getirilmesinin ardından 9 lig maçına çıkan eflatun-sarılı takım, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

12. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Talisca, savunmanın arkasına sarkan Duran'a pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda savunma son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

27. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Fred'in pasında soldan savunmanın arkasına sarkan Levent Mercan, meşin yuvarlağı düzeltip kale sahası önüne yerden ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Talisca, kalecinin solundan topu filelere yolladı: 0-1.

34. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Duran'ın pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Talisca, topuğuyla meşin yuvarlağı Asensio'ya aktardı. İspanyol oyuncu, ceza sahası sol çaprazından sert bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-2.

İlk 45 dakika, sarı-lacivertli ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

48. dakikada Kerem Demirbay'ın orta alandan uzun pasında ceza sahasına hareketlenen Draguş, topuk pasıyla penaltı noktası üzerine meşin yuvarlağı gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Umut Bozok'un vuruşunda top yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

49. dakikada kazanılan kornerde Kerem Demirbay, ceza yayı üzerine doğru ortasını yaptı. Serdar Gürler'in gelişine vuruşunda Robin Yalçın'ın yakın mesafeden tamamlamak istediği topu kaleci Ederson son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

57. dakikada paslaşılarak kullanılan kornerde Asensio, sağdan ortasını yaptı. Savunmadan seken top, İsmail Yüksek'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

75. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Kerem Demirbay'dan topu kapan Asensio, ceza alanına hareketlenen Jhon Duran'a pasını aktardı. Bu futbolcu, rakibinden sıyrılıp kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı köşeden filelerle buluşturdu: 0-3.

83. dakikada sağ kanattan topla ilerleyen Szymanski'nin pasında Oğuz Aydın, meşin yuvarlağın üzerinden atladı. Topu alan Asensio, ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

Müsabaka sarı-lacivertlilerin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

TEDESCO'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'de ilk yarının 17. ve son haftasında ikas Eyüpspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk 11'ine göre kadroda zorunlu 2 değişikliğe gitti.

Tedesco, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakada, Konyaspor maçında ilk 11'de başlattığı Edson Alvarez'i ağrıları, Archie Brown'ı ise sakatlığı nedeniyle görevlendiremedi.

İtalyan çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Levent Mercan ve İsmail Yüksek'i ikas Eyüpspor karşısında 11'de sahaya sürdü.

Genç teknik adam, ikas Eyüpspor karşısında kalede Ederson'u oynatırken savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Levent Mercan'dan oluşturdu.

Orta alanda İsmail Yüksek ile Fred Rodrigues görev alırken hücum hattında Marco Asensio, Anderson Talisca ve Kerem Aktürkoğlu şans buldu. Sarı-lacivertlilerin gol umudu ise Anderson Talisca oldu.

40 yaşındaki teknik adam, Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Kamil Efe Üregen, Oğuz Aydın ve Haydar Karataş'ı ise yedek soyundurdu.

ALVAREZ RİSKE EDİLMEDİ

Fenerbahçe'de ağrıları olan Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez, ikas Eyüpspor maçında riske edilmedi.

Müsabaka öncesinde kendini deneyen tecrübeli oyuncu, ağrıları nedeniyle riske edilmeyerek maç kadrosuna alınmadı.

TARAFTAR FAZLA İLGİ GÖSTERMEDİ

Fenerbahçe taraftarı, Eyüpspor maçına fazla ilgi göstermedi.

Sarı-lacivertli taraftarlar için satışa sunulan 23 bin biletten 12 bini satıldı.

Fenerbahçeli taraftarlar için ayrılan deplasman tribününde boşluklar dikkati çekti.



FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, ikas Eyüpspor müsabakasında 6 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nelson Semedo, Çağlar Söyüncü, Edson Alvarez ve Archie Brown'ın yanı sıra milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ile Youssef En-Nesyri, kadroda yer almadı.

ALTYAPIDAN 2 İSİM YEDEKLERDE

Fenerbahçe'de teknik heyet, sakat ve cezalı futbolcular nedeniyle Eyüpspor karşısında kadroya altyapıdan 2 isim dahil etti.

17 yaşındaki stoper Kamil Efe Üregen ve 18 yaşındaki sol kanat Haydar Karataş, maç kadrosunda yer aldı.

Her iki oyuncu da yedek kulübesinde teknik heyetten şans bekledi.

ASENSİO SAĞDA, TALİSCA 10 NUMARADA

Teknik direktör Domenico Tedesco, Konyaspor maçında olduğu gibi Eyüpspor karşısında da Asensio'yu sağ kanatta görevlendirdi.

Konyaspor karşısında 2 kez fileleri havalandıran Brezilyalı Talisca ise maça 10 numarada başladı.

