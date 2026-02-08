Donald Trump’ın Küba’ya petrol satan veya sağlayan ülkelere getirdiği gümrük vergisi sonrasında yakıt krizinin yaşandığı ülkede kriz sürüyor. Küba'da oteller kapatıldı, kültürel etkinlikler ertelendi. Ülkede benzinin araç başına en fazla 20 litre ile sınırlandırılacağı, üniversitelerde ders saatlerinin yeniden düzenleneceği, uzaktan çalışma sisteminin uygulanacağı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 30 Ocak'ta Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören kararnameyi imzalamasının ardından iki ülke arasında tansiyon yükselmişti.

‘Trump’ depremi sonrası kriz üstüne kriz! Küba’da acil plan devreye alındı

KÜBA'DA 'VERGİ' KRİZİ

Beyaz Saray, söz konusu kararın Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu. Trump, 1 Şubat'ta Küba liderleriyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

‘Trump’ depremi sonrası kriz üstüne kriz! Küba’da acil plan devreye alındı

OTELLER KAPATILDI

Trump’ın bu kararının ardından Küba'da yakıt krizi nedeniyle bazı oteller kapanmaya başladı. Ulusal basında yer alan haberde, Küba yönetiminin yakıt yetersizliğini gerekçe göstererek bazı otelleri kapattığı ve turistleri başka tesislere yönlendirdiği belirtildi.

‘Trump’ depremi sonrası kriz üstüne kriz! Küba’da acil plan devreye alındı

PLAN HAZIRLANIYOR

Devlet televizyonuna konuşan Küba Başbakan Yardımcısı Oscar Perez-Olivia, enerji tüketimini azaltmak, turistik tesisleri daha verimli kullanmak ve devam eden turizm sezonundan azami ölçüde yararlanmak amacıyla bir plan hazırlandığını duyurdu.

‘Trump’ depremi sonrası kriz üstüne kriz! Küba’da acil plan devreye alındı

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER ERTELENDİ

Perez-Olivia, özel şirketlerin kendi yakıtlarını ithal edebilmesi için prosedürlerin kolaylaştırılacağını belirterek, bazı bankaların çalışma saatlerinin yeniden düzenleneceğini, Havana Uluslararası Kitap Fuarı gibi kültürel etkinliklerin ise ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini açıkladı.

UÇUŞLAR DEVAM EDECEK Mİ?

Ulaştırma Bakanı Eduardo Rodriguez ise iç ve dış hat uçuşlarının devam edeceğini, havaalanları ile limanların faaliyetlerini sürdüreceğini söyledi.

‘Trump’ depremi sonrası kriz üstüne kriz! Küba’da acil plan devreye alındı

HANGİ ACİL ÖNLEMLER ALINDI?

Küba hükümetinin yakıt krizi karşısında aldığı acil önlemler arasında ise şunlar yer aldı;

Uzaktan çalışma sisteminin uygulanması, bazı ofislerin kapatılması, kamu hizmetlerinin sınırlandırılması ve üniversitelerde ders saatlerinin yeniden düzenlenmesi.

‘Trump’ depremi sonrası kriz üstüne kriz! Küba’da acil plan devreye alındı

EN FAZLA 20 LİTRE

Devlet medyasında yer alan bilgilere göre, dövizle satış yapan benzin istasyonları faaliyetlerini sürdürecek ancak satışlar kişi ve araç başına en fazla 20 litre ile sınırlandırılacak.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel

“TESLİM Mİ OLACAĞIZ?"

6 Şubat'ta bir açıklama yapan Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, şöyle tepki göstermişti:

"Geçen aralık ayından bu yana dışarıdan hiç yakıt alamadık. Bir büyük gücün, küçük bir ülkeye karşı bu denli saldırgan ve suç niteliği taşıyan bir politika benimsemesi kınanmalıdır. Bu, bizi tamamen boğmak anlamına geliyor. Direnmezsek ne yapacağız, teslim mi olacağız?"

ABD’nin Venezuela’ya yönelik 3 Ocak’ta düzenlediği operasyonda 32 Kübalı asker hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden 32 Kübalı askerin cenazesi resmi törenle başkent Havana’ya getirilmişti. Küba hükümeti, 32 vatandaşının ABD’nin saldırıları ve Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşinin kaçırılması sırasında hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası