‘Trump’ depremi sonrası kriz üstüne kriz! Küba’da acil plan devreye alındı
Donald Trump’ın Küba’ya petrol satan veya sağlayan ülkelere getirdiği gümrük vergisi sonrasında yakıt krizinin yaşandığı ülkede kriz sürüyor. Küba'da oteller kapatıldı, kültürel etkinlikler ertelendi. Ülkede benzinin araç başına en fazla 20 litre ile sınırlandırılacağı, üniversitelerde ders saatlerinin yeniden düzenleneceği, uzaktan çalışma sisteminin uygulanacağı bildirildi.
- ABD, Küba'ya petrol tedarik eden ülkelerden gelen mallara gümrük vergisi uygulayarak iki ülke arasındaki tansiyonu yükseltti.
- Bu kararın ardından Küba'da yakıt krizi baş gösterdi; bazı oteller kapandı ve kültürel etkinlikler ertelendi.
- Küba hükümeti, enerji tüketimini azaltmak ve turizmi verimli kullanmak amacıyla bir plan hazırladı.
- Alınan acil önlemler arasında benzin satışlarının kişi/araç başına 20 litre ile sınırlandırılması yer aldı.
- Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD'nin politikasına sert tepki gösterdi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın 30 Ocak'ta Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören kararnameyi imzalamasının ardından iki ülke arasında tansiyon yükselmişti.
Trump'tan dikkat çeken Küba hamlesi! Yeni tarife sistemi geliyor
KÜBA'DA 'VERGİ' KRİZİ
Beyaz Saray, söz konusu kararın Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu. Trump, 1 Şubat'ta Küba liderleriyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.
OTELLER KAPATILDI
Trump’ın bu kararının ardından Küba'da yakıt krizi nedeniyle bazı oteller kapanmaya başladı. Ulusal basında yer alan haberde, Küba yönetiminin yakıt yetersizliğini gerekçe göstererek bazı otelleri kapattığı ve turistleri başka tesislere yönlendirdiği belirtildi.
İki ülke arasında tansiyon yükseliyor! Küba Devlet Başkanından Trump'a sert çıkış: Ekonomiyi boğmayı hedefliyor
PLAN HAZIRLANIYOR
Devlet televizyonuna konuşan Küba Başbakan Yardımcısı Oscar Perez-Olivia, enerji tüketimini azaltmak, turistik tesisleri daha verimli kullanmak ve devam eden turizm sezonundan azami ölçüde yararlanmak amacıyla bir plan hazırlandığını duyurdu.
KÜLTÜREL ETKİNLİKLER ERTELENDİ
Perez-Olivia, özel şirketlerin kendi yakıtlarını ithal edebilmesi için prosedürlerin kolaylaştırılacağını belirterek, bazı bankaların çalışma saatlerinin yeniden düzenleneceğini, Havana Uluslararası Kitap Fuarı gibi kültürel etkinliklerin ise ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini açıkladı.
UÇUŞLAR DEVAM EDECEK Mİ?
Ulaştırma Bakanı Eduardo Rodriguez ise iç ve dış hat uçuşlarının devam edeceğini, havaalanları ile limanların faaliyetlerini sürdüreceğini söyledi.
HANGİ ACİL ÖNLEMLER ALINDI?
Küba hükümetinin yakıt krizi karşısında aldığı acil önlemler arasında ise şunlar yer aldı;
Uzaktan çalışma sisteminin uygulanması, bazı ofislerin kapatılması, kamu hizmetlerinin sınırlandırılması ve üniversitelerde ders saatlerinin yeniden düzenlenmesi.
EN FAZLA 20 LİTRE
Devlet medyasında yer alan bilgilere göre, dövizle satış yapan benzin istasyonları faaliyetlerini sürdürecek ancak satışlar kişi ve araç başına en fazla 20 litre ile sınırlandırılacak.
“TESLİM Mİ OLACAĞIZ?"
6 Şubat'ta bir açıklama yapan Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, şöyle tepki göstermişti:
"Geçen aralık ayından bu yana dışarıdan hiç yakıt alamadık. Bir büyük gücün, küçük bir ülkeye karşı bu denli saldırgan ve suç niteliği taşıyan bir politika benimsemesi kınanmalıdır. Bu, bizi tamamen boğmak anlamına geliyor. Direnmezsek ne yapacağız, teslim mi olacağız?"
ABD’nin Venezuela’ya yönelik 3 Ocak’ta düzenlediği operasyonda 32 Kübalı asker hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden 32 Kübalı askerin cenazesi resmi törenle başkent Havana’ya getirilmişti. Küba hükümeti, 32 vatandaşının ABD’nin saldırıları ve Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşinin kaçırılması sırasında hayatını kaybettiğini açıklamıştı.