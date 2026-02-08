Kastamonu’da yaşayan iki çocuk annesi Çile Öztürk, 2012 yılında hobi olarak başladığı ahşap oyma sanatını geliştirerek mesleğe dönüştürdü. Selçuklu ve Osmanlı motifleriyle hazırladığı ürünleri Türkiye’nin dört bir yanına gönderiyor.

Kendisine ait atölyede çalışan Öztürk, hazırladığı ahşap ürünlerde Selçuklu ve Osmanlı motiflerini kullanıyor. Her eserin sabır, emek ve ince işçilikle ortaya çıktığını belirten Öztürk, "Ahşap oyma ruhun elle birlikte çalışmasıdır. El becerisi ister ama en çok da sabır ister. Ahşap oyma insana sabrı öğretir. Her kesik ustalığın izini taşır. Ahşap; sabır ve el becerisinin dansıdır, ağaçtan gelen ilham elde hayat bulur" dedi.

Hobisini mesleğe dönüştürdü: Selçuklu ve Osmanlı motifleri ahşapta hayat buluyor

Üretim sürecinde en büyük desteği eşinden aldığını belirten Öztürk, oymalı kapı, masa, sehpa ve sandık gibi pek çok ürünü birlikte hazırladıklarını ifade etti. Türkiye'nin dört bir yanına ürün gönderdiklerini anlatan Öztürk, "Eşim kapıların diğer kısımlarını yaparken ben de oymalarını yapıyorum. Mobilyaların oymalarını da yine ben yapıyorum. Bu şekilde birlikte çalışıyoruz" diye konuştu.

Hobisini mesleğe dönüştürdü: Selçuklu ve Osmanlı motifleri ahşapta hayat buluyor

"SEVEREK VE İSTEYEREK YAPTIĞIM BİR İŞ"

Başlangıçta yaptığı iş nedeniyle olumsuz tepkiler aldığını söyleyen Çile Öztürk, zamanla bu bakış açısının değiştiğini belirtti. Öztürk, "İlk zamanlarda zor olduğunu söyleyenler vardı. Şimdi ise yaptığım iş nedeniyle takdir görüyorum, teşekkür alıyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor" dedi.

Ahşap oymaya olan ilgisinin katıldığı fuarlarla arttığını anlatan Öztürk, "Evde yaptığım küçük sandıkları ahşap fuarında sergilemiştim. Çok ilgi gördü ve neredeyse hepsini sattım. O günden sonra bu iş benim için bir meslek oldu. Severek ve isteyerek yaptığım bir iş haline geldi" şeklinde konuştu.

Hobisini mesleğe dönüştürdü: Selçuklu ve Osmanlı motifleri ahşapta hayat buluyor

Haberle İlgili Daha Fazlası