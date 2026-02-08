Kütahya’nın Simav ilçesinde jeotermal sıcak suyla ısıtılan seralarda yetiştirilen coğrafi işaretli Eynal Domatesi, koyu kırmızı rengi, ince kabuğu ve yoğun aromasıyla pazarlarda büyük ilgi görüyor. Sıcak suyun sağladığı doğal avantajla yıl boyunca üretilen domates, üreticinin yüzünü güldürdüğü gibi Simav tarımını da markalaştırıyor.

Türkiye’nin önemli jeotermal merkezlerinden biri olan Simav’da seralar, yeraltı sıcak suyundan elde edilen enerjiyle ısıtılıyor. Bu yöntem, üretim maliyetlerinin dengelenmesine katkı sağlarken, yıl boyunca kesintisiz ve sürdürülebilir tarıma da imkân tanıyor.

Yaklaşık 25 yıldır seracılıkla uğraşan üretici Ali Key, topraksız tarım yerine bilinçli olarak toprakta üretim yaptığını belirterek,

"Bu işi severek yapıyorum. Toprakta yetiştirdiğim için daha lezzetli oluyor. Bunu pazara gelen vatandaşlarımız söylüyor. Şükürler olsun, iyi kazanıyoruz." dedi.

Ali Key’e ait 10 dönümlük sera, bölgede yapılan üretimin önemli örnekleri arasında yer alıyor.



600 KİŞİYE EKMEK KAPISI OLDU, 7 İLDE SOFRALARA GELİYOR

Simav 4 Eylül Eynal Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ali Key ise kooperatif bünyesinde toplam 350 dönüm kapalı sera bulunduğunu ifade ederek, "Bu seralardan yaklaşık 600 kişi ekmek yiyor. Eynal Domatesi piyasada yoğun ilgi görüyor. Ürünlerimizi Uşak, Bursa, Balıkesir, Eskişehir, İstanbul, İzmir ve Antalya’ya gönderiyoruz" diye konuştu.



SİMAV TARIMINDA MARKA OLDU

Lezzeti, görünümü ve jeotermal üretim modeliyle öne çıkan coğrafi işaretli Eynal Domatesi, Simav tarımının markalaşan ürünlerinden biri olma yolunda ilerliyor.

