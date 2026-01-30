Ağrı'nın Diyadin ilçesinde jeotermal kaynaklarla ısıtılan seralarda yapılan domates üretimi, bölge ekonomisine ve istihdama önemli katkı sağlıyor. Eksi 25 dereceyi bulan kış şartlarına rağmen yıl boyunca üretimin sürdüğü seralarda, 40 dönümlük alanda yıllık yaklaşık 1200 ton domates yetiştiriliyor. Tesiste üretilen ürünler hem iç piyasaya hem de başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dış pazarlara satılıyor. Projenin yeni etaplarının devreye girmesiyle üretim kapasitesinin artması ve toplam istihdamın 120 kişiye ulaşması hedefleniyor.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde jeotermal kaynaklar üzerinde domates üretimi yapılan seralar, bölge ekonomisini canlandırırken kadınların iş hayatında daha aktif rol almasına da imkân sağlıyor. Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında hem domates üretim kapasitesi artırılıyor hem de istihdama önemli katkı sunuluyor. Kış aylarında hava sıcaklığının eksi 25 dereceye kadar düştüğü bölgede, jeotermal enerji sayesinde seralarda yıl boyunca kesintisiz üretim yapılabiliyor.

YILLIK 1200 TON DOMATES ÜRETİLİYOR

Altı etaptan oluşan proje kapsamında şu anda iki etapta aktif olarak domates üretimi gerçekleştiriliyor. Her biri 20'şer dönüm büyüklüğünde olan iki büyük serada toplam 40 dönümlük alanda üretim yapılırken, bu alanlarda yıllık yaklaşık 1200 ton domates elde ediliyor.

Ağrı'dan domates atağı: Eksi 25 derecede üretiliyor, Avrupa sofralarına gidiyor!

DOĞAL ENERJİ, ISINMA MALİYETİNİ DÜŞÜRDÜ

Bölgenin jeotermal kaynaklara sahip olması, yaklaşık 65-70 santigrat derece sıcaklıktaki doğal enerji sayesinde seralarda yapılan domates üretiminde ısınma maliyetlerini önemli ölçüde düşürüyor. Bu durum hem üretim maliyetlerini azaltıyor hem de seraların dört mevsim verimli şekilde faaliyet göstermesine imkan tanıyor.

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Diyadin Jeotermal Sera Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulunarak proje kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Vali Bozkurt, altı etaptan oluşan projede hâlihazırda iki etapta üretimin devam ettiğini belirterek, her biri 20'şer dönüm büyüklüğünde olan iki büyük serada toplam 40 dönümlük alanda üretim yapıldığını ifade etti.

Ağrı'dan domates atağı: Eksi 25 derecede üretiliyor, Avrupa sofralarına gidiyor!

120 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Bölgenin jeotermal kaynaklara sahip olmasının projeye önemli bir avantaj sağladığını vurgulayan Bozkurt, yaklaşık 65-70 santigrat derece sıcaklıktaki jeotermal enerji sayesinde ısınma maliyetlerinin ciddi ölçüde düştüğünü, bunun da üretime önemli bir katma değer kazandırdığını söyledi. Kalan dört etabın da en kısa sürede projelendirilerek Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle hayata geçirilmesinin hedeflendiğini dile getiren Bozkurt, mevcut iki serada yaklaşık 60 kişinin istihdam edildiğini, yeni etapların faaliyete geçmesiyle birlikte ilave 60 kişilik istihdam daha sağlanmasının planlandığını kaydetti.

"ETAPLAR TAMAMLANINCA TARIM SEKTÖRÜNE ÖNEMLİ KATMA DEĞER SAĞLANMIŞ OLACAK"

Toplam 1300 dekar büyüklüğündeki sahada, 850 dekarlık alanda üretim yapılmasının öngörüldüğünü aktaran Bozkurt, şu anda üretim yapılan 40 dekarlık alanda yıllık yaklaşık 1200 ton domates üretildiğini, kalan etapların devreye girmesiyle birlikte çok daha büyük bir üretim potansiyelinin ortaya çıkacağını ifade etti.

Ağrı'dan domates atağı: Eksi 25 derecede üretiliyor, Avrupa sofralarına gidiyor!

İÇ PAZAR VE AVRUPA'YA SATILIYOR

Vali Bozkurt ayrıca, tesiste üretilen ürünlerin hem iç piyasaya hem de başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dış pazarlara yönelik önemli bir ihracat kalemi oluşturduğunu belirterek, projenin hızlı, etkin ve verimli şekilde işletilmesi için gerekli tüm çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası