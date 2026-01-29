Altın 2026'ya çok hızlı başladı. Yeni yıla 5 bin 966 liradan başlayan gram altın, bugün 7 bin 811 lira ile rekor kırdı. Yılbaşında 4 bin 319 dolar seviyesinde bulunan ons altın ise 5 bin 595 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Gram altın 1 aylık süreçte 2 bin liraya yakın, ons altın ise 1.300 dolara yakın yükseliş gösterdi.

KAPALIÇARŞI'DA MAKAS AÇILIYOR Altındaki yükseliş sonrası spot piyasa ile Kapalıçarşı fiyatları arasında makas da açıldı. Kapalıçarşı'da altının gramı 8 bin lirayı aştı ve makas 300 liraya yaklaştı.

Altındaki yükseliş güvenli limana talebi artırırken, vatandaşlar da "Bu fiyatlardan altın alınır mı?" sorusuna cevap arıyor. Konuyla ilgili Ekonomist Filiz Eryılmaz'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. "Cesur tavsiyeler veriyorum." diyen Eryılmaz, merak edilen soruyu cevapladı.

Filiz Eryılmaz'ın açıklamaları şöyle: Geçen sene bu kadar dik yükseliş görmedik. Altın ve gümüşün yükseleceğine öyle bir inanmışlık var ki insanlara bir güven geliyor. Altın biraz yükselince insanlar hemen altına yatırım yapmaya başlıyor.

ALTIN VE GÜMÜŞ NEDEN YÜKSELİYOR? Altın ve gümüşün beraber yükselmesinin nedenleri arasında; doların zayıflaması, Fed’in faiz indirmesi gibi temel etkenler var.

Ama gümüşün kendine has yükseliş nedeni de var. Bu da gümüş arzının az olması, geçen sene de azdı. Çin’de fiyatlar yükselince, ihracata kısıtlama getirdi. Çin bir taşla iki kuş vurmak istedi. Birincisi üretimi maliyetli bir hale getirmek istemedi ikincisi ise kaynak milliyetçiliği.

ALTIN VE GÜMÜŞ DAHA YÜKSELİR Mİ? Fiyatlar daha yükselebilir. Ayrıca gümüş yatırımcısı gümüşünü satmıyor. İnsanlar daha da yükseleceğine inandığı için gümüş fiyatları gittikçe gidiyor.



"GÜMÜŞ VE ALTINDA GÜÇLÜ DÜZELTME GÖRMÜYORUZ" Aynı durum altın için de geçerli. En fazla dinleniyor. Ne gümüş ne de altında güçlü bir düzeltme görmüyoruz. Rasyonellikten uzaklaşan irrasyonel bir ortam var. Her kademede yavaş yavaş alım yapmak çok daha iyi olur. Kısa vadeli yatırım yapacaksak fiyatları yakından takip etmekte fayda var.



BU FİYATLARDAN ALTIN VE GÜMÜŞ ALINIR MI? Bu seviyelerden alın demek çok kolay değil. Ezberlerin bozulduğu bir dönemdeyiz. Artık şu noktadayım, bir yatırım şirketinin başekonomisti de olduğum için güçlü bir trend var tırnak içinde cesur tavsiyeler veriyorum.

ALTIN VE GÜMÜŞTE KRİTİK SEVİYELER Gümüşte 116 dolar üzerinde olduğu müddetçe bir kademe alınır, altın 5 bin 400 dolar üzerinde olduğu müddetçe bir kademe alınır.

GRAM ALTIN KAÇ LİRA OLACAK? Gram altın tarafında 7 bin 400 TL üzerinde olduğu müddetçe çok üzmeyecek şekilde bir kademe alınır. Bu yıl gram altının 9 bin 9 bin 500 TL seviyelerinde kapanacağını tahmin ediyorum.

