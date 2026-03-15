Yeni trafik yasasıyla “trafik magandalığı”na karşı ceza kesintileri başladı. İzmir ve Trabzon’da trafikte tehlikeye neden olan iki sürücüye toplam 180 bin TL idari para cezası kesildi, araçları ve ehliyetleri geçici süreyle trafikten men edildi.

Yeni yasayla beraber "trafik magandalığı" devri de artan cezalarla kapanacak. İzmir ve Trabzon’dan gelen haberler, 2026’da yürürlüğe giren yeni trafik kanununun ne kadar keskin uygulanacağının somut kanıtları oldu. Artık trafikte inatlaşmanın ya da keyfi duraklamanın cezası neredeyse araba parasına bedel olacak.

İZMİR’DE YOL KESMENİN BEDELİ: 180 BİN TL

Bornova’da 13 Mart günü yaşanan olayda, trafikte bir başka sürücüyle inatlaşan 31 yaşındaki M.G., yeni kanunla yürürlüğe giren 'Trafikte Saldırganlık' suçunun kapsamına giren ilk isimlerden biri oldu.

Başka bir aracı ısrarla takip eden ve ardından araçtan inerek terör estiren sürücü, sosyal medyadaki görüntülerin ardından kıskıvrak yakalandı.

180.000 TL idari para cezası verilirken ehliyetine 60 gün el konuldu, aracı 60 gün trafikten men edildi.

TRABZON’DA TÜNELDE EĞLENCEYE REKOR CEZA

Trabzon Akyazı Tüneli’ni "pist" sananlar için de sonuç değişmedi. Aracını tünel ortasında durdurup müzik eşliğinde dans eden sürücü ve arkadaşları, trafik güvenliğini hiçe saymanın faturasını ağır ödedi.

180.000 TL para cezası uygulanan sürücünün ehliyetine el konulurken, araç tam 120 gün süreyle otoparka çekildi.

