ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan Laredo kentinde bir yük treninin vagonunda 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Meksika sınırına yakın bölgede meydana gelen olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, insan kaçakçılığı ihtimali ve aşırı sıcak hava koşulları üzerinde duruluyor.

Teksas’ın Laredo kentindeki bir Union Pacific tren sahasında park halindeki yük treninin vagonunda 6 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ilk incelemelerde vagonda sağ kurtulan kimsenin bulunmadığı açıklandı.

AŞIRI SICAKLIK FAKTÖRÜ

Yetkililer, ölümlerin kesin nedeninin henüz netlik kazanmadığını belirtirken, olay sırasında bölgede sıcaklığın yaklaşık 36 dereceye ulaştığı ifade edildi. Soruşturmayı yürüten ekipler, olayın insan kaçakçılığıyla bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Union Pacific şirketi yaptığı açıklamada yaşanan can kayıplarından büyük üzüntü duyduklarını belirterek, kolluk kuvvetleriyle tam iş birliği içinde olduklarını bildirdi. Soruşturma hakkında konuşan yetkililerden Baeza, olayın henüz başlangıç aşamasında olduğunu ve şu an için paylaşılabilecek sınırlı bilgi bulunduğunu söyledi. Espinoza,hayatını kaybeden kişilerin yaşları ile göçmenlik statülerinin henüz tespit edilemediğini aktardı.

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi, olayın Laredo Polis Departmanı, İç Güvenlik Soruşturmaları ve Teksas Rangers ekipleri tarafından ortak şekilde incelendiğini duyurdu. Yetkililer, yaşananları “trajik bir olay” olarak nitelendirirken, çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesinin endişe verici olduğunu vurguladı.

