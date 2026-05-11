Avrupa Birliği, Putin’in eski Almanya Başbakanı Schröder üzerinden kurduğu "arabulucu" tuzağını ilk kez deşifre etti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel'deki zirve öncesi hem Rusya'ya hem de İsrail'e yönelik mesajlar verdi.

PUTİN’İN "SCHRODER" KURNAZLIĞINA KALLAS’TAN VETO: "MASANIN HER İKİ TARAFINDA DA OLAMAZSINIZ!"

Rusya lideri Vladimir Putin'in, Avrupa ile arabuluculuk yapması için eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'i önermesine AB’den ret geldi. Kallas, Schröder’in Rus enerji devleri için yürüttüğü lobi faaliyetlerini hatırlatarak, Putin’in niyetinden bahsetti:

"Rusya'ya bizim adımıza bir müzakereci atama hakkı verirsek, bu pek akıllıca olmaz. Putin’in neden Schröder’i istediği çok açık. Böylece aslında masanın her iki tarafında da bizzat kendisi yer alacaktır. Bizim adımıza kimin konuşacağına Putin karar veremez."

Berlin yönetimi de Putin’in bu hamlesini "sahte teklifler serisinin bir parçası" olarak niteleyerek Kallas’a destek verdi.

Almanya'nın eski Başbakanı Gerhard Schröder

BATI ŞERİA’DAKİ "YERLEŞİMCİ TERÖRÜNE" AB FRENİ: VETO KALKTI, YAPTIRIM GELİYOR!

Yıllardır İsrail’in Batı Şeria’daki işgalci ve şiddet yanlısı yerleşimcilerine karşı yaptırım kararlarını bloke eden Macaristan'daki "Orban engeli" Peter Magyar’ın iktidara gelişiyle tarih oldu. Kallas, Filistinli sivillere yönelik şiddet olaylarına karışan 7 yerleşimci ve yerleşimci örgütün kara listeye alınacağını müjdeledi:

"Şiddet uygulayan yerleşimcilere yönelik yaptırımlar konusunda nihayet siyasi bir anlaşma bekliyorum. Batı Şeria'daki bu şiddet sarmalı cezasız kalmayacak."

İSRAİL’E İŞGAL VE ŞİDDET MUHTIRASI

Ekim 2023’teki Gazze saldırıları ve ardından 28 Şubat’ta patlak veren İran savaşıyla birlikte vites artıran yerleşimci saldırıları, AB’nin de sonunda sabrını taşırdı. Kallas, yerleşimcilere karşı kara listeyi devreye sokarken, bazı AB ülkelerinin İsrail ile olan ticari ilişkilerin tamamen kısıtlanması yönündeki baskılarının da masada olduğunu ima etti.

"ÖNCE KENDİ ARAMIZDA KONUŞMALIYIZ"

Putin ile doğrudan görüşme tartışmalarına da son noktayı koyan Kallas, Avrupa’nın Rusya karşısında "dağınık" bir görüntü vermemesi gerektiğine de değindi. Bu ay sonunda yapılacak gayri resmi dışişleri bakanları toplantısında, Rusya ile muhtemel bir temasın "çerçevesi" çizilecek. Brüksel, masaya oturmadan önce kendi stratejisini netleştirmekte kararlı.

